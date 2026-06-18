iPhone 18 Pro màu Dark Cherry gây sốt nhưng vẫn có điểm khiến người dùng lo lắng

HHTO - Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là Apple được cho là sẽ trình làng dòng iPhone 18 mới. Mới đây, một nguồn tin uy tín tiết lộ Apple đang thử nghiệm màu sắc hoàn toàn mới mang tên Dark Cherry cho iPhone 18 Pro, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng.

Dark Cherry được đánh giá là màu sắc nổi bật nhất trên iPhone Pro trong nhiều năm

Theo nguồn tin độc quyền từ Macworld, Apple hiện đang cân nhắc 4 tùy chọn màu sắc cho iPhone 18 Pro gồm Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray và Silver. Trong đó, Dark Cherry là phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Đây là tông đỏ đậm pha ánh tím, lấy cảm hứng từ màu quả anh đào chín, tạo cảm giác sang trọng và cao cấp hơn các gam màu đỏ từng xuất hiện trên iPhone trước đây.

Những hình ảnh dựng dựa trên thông tin rò rỉ cho thấy Dark Cherry mang phong cách khá khác biệt so với các màu sắc quen thuộc như Titan Tự nhiên, Titan Đen hay Titan Trắng. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những màu sắc đẹp nhất từng xuất hiện trên dòng iPhone Pro.

Bên cạnh Dark Cherry, Apple được cho là đang thử nghiệm thêm màu xanh nhạt Light Blue, màu xám đậm Dark Gray và màu bạc Silver. Tuy nhiên, Dark Cherry vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc thảo luận của cộng đồng yêu công nghệ.

Apple có thể tiếp tục chiến lược "màu độc quyền" cho dòng Pro

Trong những năm gần đây, Apple thường bổ sung một màu sắc đặc biệt cho mỗi thế hệ iPhone Pro nhằm tạo điểm nhấn và kích thích nhu cầu nâng cấp.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, Dark Cherry nhiều khả năng sẽ trở thành màu chủ đạo của iPhone 18 Pro, thay thế những gam màu đặc biệt từng xuất hiện trên các thế hệ trước.

Không ít người dùng nhận định màu sắc mới mang lại cảm giác cao cấp tương tự những mẫu xe thể thao hạng sang hoặc các dòng đồng hồ cao cấp, thay vì vẻ trung tính vốn thường thấy trên iPhone Pro.

Điểm khiến người dùng còn băn khoăn

Dù màu Dark Cherry nhận được nhiều lời khen, không ít người dùng vẫn tỏ ra thận trọng trước các thông tin liên quan đến chất liệu hoàn thiện của thiết bị. Một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple có thể tiếp tục điều chỉnh thiết kế khung máy trên thế hệ iPhone mới. Điều này làm dấy lên những cuộc tranh luận về độ bền, khả năng chống trầy xước cũng như cảm giác cầm nắm của sản phẩm.

Đặc biệt với những gam màu đậm như Dark Cherry, các vết xước hoặc dấu hiệu hao mòn trong quá trình sử dụng có thể dễ bị nhận thấy hơn so với các màu sáng.

Tuy nhiên, hiện Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến thiết kế hay chất liệu của iPhone 18 Pro. Vì vậy, mọi chi tiết xuất hiện ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Còn quá sớm để khẳng định

Dù chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm ra mắt dự kiến, Apple vẫn có thể thay đổi màu sắc hoặc điều chỉnh thiết kế trước khi sản phẩm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Giới phân tích cho rằng việc thử nghiệm nhiều phiên bản màu khác nhau là điều Apple vẫn thường thực hiện trước mỗi thế hệ iPhone mới. Không phải mọi nguyên mẫu xuất hiện trong các tin đồn đều trở thành sản phẩm thương mại cuối cùng.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của màu Dark Cherry đã đủ để tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trong cộng đồng công nghệ. Nếu được giữ lại đến ngày ra mắt, đây hoàn toàn có thể trở thành phiên bản màu sắc được săn đón nhất trên iPhone 18 Pro.