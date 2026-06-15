Từ hôm nay 15/6, hàng triệu thuê bao sẽ bị khóa một chiều: Người dùng cần làm gì?

HHTO - Từ ngày 15/6, những thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định mới có thể bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin gửi đi. Trong bối cảnh số điện thoại ngày càng gắn chặt với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh, việc chậm xác thực có thể gây ra hàng loạt những bất tiện cho người dùng.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc thông báo và yêu cầu khách hàng xác thực lại thông tin thuê bao trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Kể từ ngày 15/6, những thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bắt đầu bị áp dụng các biện pháp xử lý theo lộ trình. Trước tiên, thuê bao sẽ bị khóa một chiều đối với các dịch vụ gọi đi và nhắn tin gửi đi. Nếu sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Đáng chú ý, sau khi bị khóa hai chiều, người dùng chỉ còn 5 ngày để hoàn tất việc xác thực. Hết thời hạn này, số thuê bao sẽ bị thu hồi về kho số quốc gia và hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ bị chấm dứt theo quy định.

Bị khóa SIM điện thoại có thể kéo theo hàng loạt rắc rối

Trong nhiều năm qua, số điện thoại đã trở thành một trong những thông tin định danh quan trọng nhất của mỗi cá nhân trong môi trường số. Hiện nay, hầu hết tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng chứng khoán, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn hay email đều sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP xác thực.

Không chỉ vậy, nhiều dịch vụ công trực tuyến như ứng dụng định danh điện tử VNeID, bảo hiểm xã hội điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia, các nền tảng giáo dục và y tế cũng đang gắn chặt với số điện thoại của người dùng.

Điều này đồng nghĩa việc bị khóa một chiều hay thu hồi thuê bao không đơn thuần chỉ là mất khả năng liên lạc, mà còn có thể ảnh hưởng đến giao dịch tài chính, thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh và nhiều nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên trao đổi với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể dẫn đến mất đơn hàng, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Có 4 cách để xác thực thông tin thuê bao

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, việc xác thực thông tin thuê bao di động hiện được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

Người dùng có thể xác thực trực tuyến trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, việc xác thực cũng có thể được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng chính thức của nhà mạng.

Trong trường hợp không thể thao tác trực tuyến, người dân có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch do doanh nghiệp viễn thông sở hữu hoặc các điểm được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền để thực hiện đăng ký và xác thực thông tin thuê bao.

Cách kiểm tra nhanh trên VNeID

Để kiểm tra tình trạng xác thực số điện thoại, người dùng mở ứng dụng VNeID và chọn mục “Ví giấy tờ”. Nếu xuất hiện thông báo “Bạn đang có thông tin chờ xác nhận tích hợp”, người dùng nhấn vào thông báo và chọn mục “Số điện thoại” để tiến hành xác nhận.

Trường hợp không có thông báo, người dùng vẫn có thể truy cập mục “Số điện thoại” trong phần Ví giấy tờ để kiểm tra. Nếu số điện thoại đang sử dụng đã hiển thị đầy đủ và chính xác trên hệ thống, người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

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