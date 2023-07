Ariana Grande ăn mặc giản dị, sắc vóc tiều tụy hậu tin đồn hôn nhân tan vỡ

HHT - Ariana Grande dạo phố ở London với bạn diễn Cynthia Erivo chỉ một ngày sau tin tức ly hôn chồng Dalton Gomez bùng phát. Nữ ca sĩ trông khá tiều tụy khiến fan lo lắng.

Sau khi truyền thông đưa tin Ariana Grande chia tay chồng - Dalton Gomez, nữ ca sĩ được bắt gặp đi mua sắm ở London với bạn diễn trong phim Wicked - Cynthia Erivo. Chủ nhân hit 34+35 diện trang phục màu hồng giản dị, chiếc kính mát bản lớn và tiếp tục không đeo nhẫn cưới. Dù tươi cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng ngoại hình hốc hác của Ari khiến nhiều fan lo lắng.

Trước đó, Ariana Grande được phát hiện không đeo nhẫn cưới khi đến xem trận Chung kết Giải Vô địch quần vợt Wimbledon hôm 16/7. Tin đồn nữ ca sĩ và chồng đã đường ai nấy đi sau 2 năm sống chung cũng rộ lên từ đây.

TMZ đưa tin mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu rạn nứt hậu COVID-19 do cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Dalton Gomez được cho là ngạc nhiên trước sự nổi tiếng của vợ. Anh không quen với lịch trình dày đặc và việc cánh paparazzi luôn bám theo Ariana Grande. Sự khác biệt bắt đầu làm rạn nứt cuộc hôn nhân, lên đến đỉnh điểm khi nữ ca sĩ đi quay phim Wicked ở Anh vào cuối tháng 12/2022.

Cặp đôi đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ hồi đầu năm nay nhưng bất thành. Tờ Cosmopolitan cho biết Dalton Gomez đang hẹn hò một cô gái khác.

Ở một diễn biến khác, ca khúc thank u, next của Ariana Grande bất ngờ lọt top iTunes ở Brazil dù đã phát hành cách đây 4 năm. Là ca khúc được nữ ca sĩ viết riêng cho những mối tình cũ, thank u, next dường rất phù hợp với tình cảnh của Ari ở thời điểm hiện tại. Có lẽ vì vậy nên nhiều Arianator (fandom của Ariana Grande) đồng loạt đẩy hạng cho ca khúc này như một cách an ủi cô nàng.