Teach You a Lesson: Khi lời biện hộ "muốn tốt cho con" của cha mẹ trở thành "án tử"

HHTO - Không khó để khán giả nhận ra đời thực có những trường hợp tương tự với câu chuyện trong "Teach You a Lesson" (Bài Học Đáng Đời). Như phần của Hyeon Min ở tập 8, nam sinh học giỏi, nghiện thuốc và suýt mất mạng vì muốn thấy mẹ vui khi mình hoàn thành mục tiêu bà đặt ra.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Nội dung tập 8 của Teach You a Lesson mở đầu bằng đợt cho xét nghiệm diện rộng dành cho học sinh với mục đích sàng lọc sau khi nhận thấy ma túy trá hình đang lan tràn ở các trường học.

Kết quả từ Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (CBVQSP) cho thấy phần lớn học sinh trong lớp S của trường Trung học Seungyeon sử dụng thuốc hướng thần hỗ trợ điều trị ADHD (chứng rối loạn tăng động giảm chú ý) trái pháp luật. Hyeon Min (Kim Tae Young) là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khi phát hiện có sử dụng thuốc Heart (thành phần giống ma túy) với liều lượng sắp đến mức mất mạng.

Bộ ba CBVQSP lập tức tìm đến nhà, kịp cứu Hyeon Min. Thanh tra Na Hwa Jin (Kim Moo Yul) sử dụng liệu pháp tấm gương để "giáo dục" mẹ của cậu bạn. Anh ép bà giải đề cho đến khi đạt điểm chuẩn vào trường Y - Đại học Quốc gia Seoul thì mới cho ra ngoài gặp con trai, giám sát theo đúng cách bà đã làm Hyeon Min.

Phim ảnh có thể cường điệu hơn một số tình tiết để tạo cao trào, nhưng cũng có nhiều chi tiết phản ánh thực tế. Truyền thông châu Á không thiếu trường hợp có kết cục đau lòng hơn, gây phẫn nộ hao hao câu chuyện của Hyeon Min và mẹ.

Video: @tiemtranhalu

Mẹ của Hyeon Min luôn mặc cảm bản thân bị coi thường, ghen tị với em chồng được mọi người đối đãi khác biệt do tốt nghiệp y khoa. Vì thế, từ khi Hyeon Min còn bé xíu, bà đã hướng cậu trở thành bác sĩ, phải ôn thi vào trường Y - Đại học Quốc gia Seoul. Mẹ gỡ cửa phòng của Hyeon Min, xây dựng lịch học - bảng mục tiêu, giám sát cậu học mỗi ngày, sẽ mắng nhiếc khi cậu ngủ gục vì học khuya, sẽ mắng nhiếc khi cậu không làm bài tốt.

Đáp lại tất cả những chất vấn của thanh tra Na Hwa Jin về hành động thái quá của mình, bà biện hộ rằng đó là vì "muốn tốt cho Hyeon Min", "tất cả vì Hyeon Min", vì mẹ không có quyền thế, không có chỗ dựa nên phải nuôi dạy cậu trở thành người mạnh mẽ, quyền uy để không bị coi thường.

Thực tế, có những phụ huynh cũng tương tự như nhân vật này. Với họ, con cái chẳng phải làm gì ngoài "chỉ việc học", còn họ phải dốc hết tiền bạc, đầu tư thời gian, thậm chí bỏ qua cả tự trọng để tìm kiếm cơ hội cho con. Bởi cha mẹ đã hi sinh rất nhiều nên con buộc phải đạt được mục tiêu sao cho xứng đáng.

Sự tự ti đã biến mẹ Hyeon Min trở nên ích kỷ, tham vọng. Dần dần, kỳ vọng của bà hóa thành áp đặt, coi việc con trai phải sống cuộc đời mà mẹ mong muốn là nghiễm nhiên, khiến cậu trở thành "tấm huy chương" của mình.

Na Hwa Jin đã đáp trả biện bạch của người mẹ này bằng một cách khiến người xem "rất đã": Sao bà không tự học để vào trường Y? Sao bà không trở nên mạnh mẽ để trở thành người chống lưng, làm chỗ dựa quyền uy cho con? Và cuối cùng, chính Hyeon Min mới là người hi sinh vì mẹ.

Phụ huynh có từng để tâm đến việc đứa trẻ của họ thực sự cần điều gì, cảm nhận ra sao hay không?

"Những thứ mẹ thích thì em có thể kể hàng trăm cái, nhưng em lại không biết mình thích gì" - vì mẹ vui nên Hyeon Min viết vào mục ước mơ là "bác sĩ", vì muốn thấy mẹ hạnh phúc ôm lấy mình nên Hyeon Min nỗ lực để đứng đầu toàn trường, vào lớp tuyển chọn, ôn thi trường Y.

Cậu áp lực, chán nản, kiệt quệ đến mức có suy nghĩ "chết đi" dù sâu thẳm rất sợ hãi và muốn sống. Đó là khi Hyeon Min ngày càng phụ thuộc vào thuốc - thứ giúp cậu duy trì khao khát, động lực tồn tại.

Thanh tra Na chỉ áp dụng một nửa liệu pháp tấm gương - những điều mẹ đã làm với Hyeon Min mà bà còn khổ sở, chịu không nổi dù vài ngày. Vậy mà Hyeon Min chịu đựng suốt gần 18 năm. Tham vọng của người mẹ lớn đến nỗi cố tình phớt lờ, coi nhẹ những dấu hiệu suy giảm sức khỏe nghiêm trọng của con.

Ngay cả khi biết loại thuốc đó nguy hiểm, biết con trai suýt chết vì mình và dù vừa thử nếm trải một chút cuộc đời con từ "đợt trừng phạt" của thanh tra Na Hwa Jin, mẹ của Hyeon Min vẫn không tỉnh ngộ. Việc bà làm sau khi gặp con là hỏi có học chưa, rồi dập tắt nụ cười khi thấy những trang bài tập trống trơn và "phát điên" khi cậu nói sẽ không thi đại học, không thi trường y.

Tham vọng, ích kỷ đã "nuốt chửng" tâm trí của mẹ Hyeon Min khiến bà không thể thừa nhận mình đã sai và đang "giết chết" con mình. Khi "muốn tốt cho con" trở thành lời biện hộ đầy cố chấp của phụ huynh, nó cũng trở thành bản án tử giáng xuống những đứa trẻ.

Sự xuất hiện của CBVQSP đã kịp cứu nam sinh, giúp cậu tự tin phản kháng lại mẹ để tìm kiếm điều mình thích, sống cuộc đời của mình. Thực tế không có CBVQSP nhưng còn đó trường hợp tương tự như Hyeon Min. Mỗi đứa trẻ đều nên trưởng thành trong yêu thương chân thành mà không phải là áp đặt mang vỏ bọc của thương yêu.

Thành tích học tập tốt là tin vui nhưng chưa phải điều phản ánh tất cả về cuộc đời của con người. Phụ huynh nên là người thấu hiểu, đồng hành, định hướng thay vì là nguyên nhân dồn ép con cái đến lựa chọn cực đoan. Mượn cách nói của Teach You a Lesson: Mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều cần gặp "những người lớn tốt".

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