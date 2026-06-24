Chào mừng Đại hội Đoàn lần thứ XIII: "Thế hệ Thánh Gióng" vững bước dưới cờ Đoàn

Concert "Tổ quốc trong tim", "V Concert - Rực rỡ Việt Nam" thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trẻ.

Chưa bao giờ dòng máu Việt trong tim thế hệ trẻ lại rạo rực và tự hào đến thế với sức nóng của các sự kiện văn hóa quốc gia. Những concert quốc gia như Tổ quốc trong tim, V Concert - Rực rỡ Việt Nam và tới đây là Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, thu hút hàng chục ngàn trái tim trẻ hòa chung một nhịp dưới sắc cờ đỏ sao vàng.

Gen Z nổi bật với tinh thần tự học không giới hạn. Trong kỷ nguyên của Trí tuệ nhân tạo (A.I) và giáo dục trực tuyến (E-learning), lộ trình trưởng thành của người trẻ không còn bó hẹp trong giảng đường truyền thống hay những chuyến bay xuyên đại dương mà được mở rộng với nguồn dữ liệu đa dạng.

Như trường hợp Vũ Hương Quỳnh, Nhà văn Thường trú tại trường Đại học VinUni đang chinh phục chuyên ngành Tâm lý học của Đại học Essex (Vương quốc Anh) ngay tại Hà Nội. Với tư duy học tập mới, một căn phòng nhỏ ở Việt Nam cũng có thể trở thành giảng đường của các trường đại học trên thế giới.

Địa lí hay tài chính không còn là rào cản để hòa vào dòng chảy toàn cầu vì mạng xã hội đã trở thành không gian mở để người trẻ tiếp cận tri thức, thẳng thắn vượt qua định kiến xã hội, khuôn mẫu về giới tính, ngoại hình, học vị để khẳng định năng lực cá nhân.

Nguyễn Phan Anh, sinh năm 2010, nổi bật với kênh cá nhân Phanh Phiêu Lưu Ký, thuật lại hành trình học tại nhà (homeschooling) với tư duy học từ thực tế qua chuỗi video “100 ngày trải nghiệm 100 nghề” và nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Không chỉ hiện diện trong những bảng thành tích, bản lĩnh của bạn còn nằm ở số lần bạn chọn lên tiếng bảo vệ những điều xứng đáng trước những thử thách không dễ dàng.

Bạn Trần Khánh An (20 tuổi) từng bị từ chối khi dự tuyển vào ngành Luật của một trường đại học Úc, chỉ vì một điểm số không như ý ở bậc phổ thông. Thay vì chấp nhận, Khánh An đã gửi thư từ-chối-lời-từ-chối của phòng tuyển sinh trường kèm theo những diễn giải thực tế về khả năng học tập của bản thân với 15 chứng chỉ được cấp bởi Đại học Harvard và Đại học Stanford qua các khóa học trực tuyến tại nhà.

Nhờ sự can đảm và niềm tin vào những nỗ lực của mình, nữ sinh này đã trúng tuyển ngành Luật và nhận được học bổng xuất sắc để tiếp tục hành trình trở thành luật sư trong tương lai. Đó chính là tinh thần bứt phá giới hạn mà Gen Z mang đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trên đấu trường trí tuệ và thể thao, “thế hệ Thánh Gióng” thời đại mới đã khẳng định vị thế bằng những thành tựu ấn tượng. Với 7 đoàn thi Olympic quốc tế, mang về 13 Huy chương Vàng cùng hàng chục Huy chương Bạc, Đồng là bước tiến thần tốc của học sinh Việt trong lĩnh vực STEM và Trí tuệ nhân tạo (A.I).

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và biểu dương 91 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho đoàn học sinh Việt Nam đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Từ bóng đá, bơi lội cho đến những môn thể thao mới như thể thao điện tử (Esports), bowling, những tuyển thủ sinh sau năm 2000 tự hào góp mặt trong bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tinh thần dấn bước của thế hệ trẻ còn thể hiện trong những lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh cá nhân rõ rệt như nghệ thuật, văn hóa. Những nghệ sĩ trẻ không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới mình. Trưởng thành từ dòng nhạc dân ca, bolero trữ tình, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi đã chạm tới thành công từ năm 10 tuổi với chức Á quân Giọng Hát Việt Nhí. Vượt qua những cám dỗ của việc sớm nổi tiếng; vượt qua nỗi lo bị kẹt lại trong thành công của quá khứ, bị đóng khung trong hình ảnh quen, Phương Mỹ Chi đưa bản sắc âm nhạc cá nhân vào loại hình nghệ thuật cổ truyền, chinh phục khán giả trẻ. Cô gái sinh năm 2003 nghiêm túc học hỏi NSND Thanh Ngoan cùng ca sĩ Hà Mio để rèn cách nhả chữ của làn điệu Xẩm, Chèo khi tham gia chấp bút ca khúc "Duyên" trong chương trình Em Xinh "Say Hi".

Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi đồng thời tham gia hai sân chơi lớn: Chương trình Em Xinh "Say Hi" và cuộc thi âm nhạc châu Á Sing! Asia 2025 được tổ chức tại Macau (Trung Quốc). Việc di chuyển liên tục giữa các không gian biểu diễn và tập luyện không phải một quyết định dễ dàng, nhưng Phương Mỹ Chi không né tránh những thử thách mới, cũng không chần chừ khi cơ hội đến gõ cửa.

Phương Mỹ Chi học múa chén để đưa di sản cố đô Huế vào giai điệu điện tử hiện đại trong ca khúc "Gối Gấm" thuộc album "Vũ Trụ Cò Bay". Ảnh: Hoa Xuân Ca

Bước vào kỷ nguyên số, tình trạng quá tải thông tin và áp lực phải bắt kịp tốc độ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đặt ra không ít thách thức.

Gen Z, Gen Alpha đã chủ động tự trang bị cho mình những “bộ lọc” thông tin, rèn kỹ năng phản biện để chọn lọc kiến thức phù hợp thông qua các sân chơi trí tuệ như Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR), Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia (ViSEF)….

Hòa chung dòng chảy của thế giới, ý thức được cội nguồn dân tộc chính là hành trang giúp teen định vị bản thân.

Những dự án đưa hát bội, cải lương lên sân khấu trường học của học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM, THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) hay sự kiện Bách Hoa Bộ Hành với hàng ngàn bạn trẻ mặc trang phục truyền thống xuống phố cho thấy một thế hệ biết giữ gìn nét đẹp di sản để định vị bản thân giữa thế giới phẳng.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Một thế hệ không chỉ giỏi cho riêng mình mà còn phải biết vì nhau để cùng vượt qua mọi chông gai.

Ở tuổi 14, Lê Gia Vinh (thứ ba bên trái, học sinh Lớp 9/5, Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai, Đại biểu Trung ương Đoàn trẻ tuổi) đã chọn cách lắng nghe cộng đồng để thay đổi.

Song song với những giờ hoạt động Đội, nam sinh Lê Gia Vinh (Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai) dành nhiều thời gian gặp gỡ học sinh tại địa phương để tìm hiểu vấn đề nóng mà các bạn đồng trang lứa đang phải đối mặt. Từ những quan sát tỉ mỉ, Vinh đã nghiên cứu giải pháp phòng chống bạo lực học đường hay tác hại của thuốc lá điện tử trong trường học.

Sức mạnh của sự kết nối ấy được nâng tầm thành chiến dịch quốc gia "Không một mình" do Liên minh Niềm tin số, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT và các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC khởi xướng nhằm giúp thế hệ trẻ an toàn hơn trên không gian mạng.

Chiến dịch gửi đi một thông điệp ấm áp: Trên con đường vươn mình ra biển lớn, sau lưng mỗi người trẻ luôn có sự đồng hành và điểm tựa tin cậy từ xã hội. Thanh niên Việt Nam sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cùng nhau xây dựng một tương lai số an toàn, bền vững.