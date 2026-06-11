Lê Khánh: "Mọi thứ đều có thời điểm. Còn duyên thì đến, hết duyên thì rời đi"

HHTO - Chia sẻ cùng Hoa Học Trò Online, Lê Khánh gây bất ngờ khi tiết lộ muốn "phá kén" với một nhân vật thuộc cộng đồng LGBT+ sau vai bà Tánh. Nữ diễn viên cũng trải lòng về định hướng nghệ thuật và quy luật chuyển giao thế hệ "sóng sau xô sóng trước".

Trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nặng đô trong Ma Xó, Lê Khánh mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới. Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, nữ diễn viên không ngần ngại bật mí khát khao thử sức với những lằn ranh tâm lý mới và góc nhìn thẳng thắn về "làn sóng" người trẻ ở sân khấu kịch hiện tại.

Thầy cúng "trầy trật" với thần chú

Trong Ma Xó, Lê Khánh đảm nhận vai bà Tánh - nhân vật "3 trong 1": Thầy cúng, bà mụ và một người mẹ. Khác với nét diễn duyên dáng "cộp mác" Lê Khánh, đây là một nhân vật đòi hỏi sự dồn nén tâm lý. Nữ diễn viên cho biết, thử thách "khó nhằn" nhất trên set quay chính là học thuộc chú ngữ.

"Những câu thoại làm phép quá mới mẻ. Mình học đi học lại nhưng vẫn bị lộn câu trước câu sau. Dù ngày nào cũng lẩm nhẩm tự nhắc bản thân, nhưng ra hiện trường đôi lúc vẫn lọng cọng, phải quay đi quay lại nhiều lần", cô hài hước kể lại.

Làm việc ở mảng điện ảnh, Lê Khánh cực kỳ đề cao khâu đọc kịch bản. Đây là không gian mở để cô đưa ra chính kiến và thống nhất nét diễn cùng đạo diễn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian "thực chiến". Nữ diễn viên cũng phủ nhận tin đồn chảnh chọe, không chịu đi casting: "Khánh vẫn sẵn sàng đi casting. Thường thì diễn viên ở thế bị động chờ lời mời, nhưng để gật đầu đồng hành, Khánh luôn xét đến ba yếu tố: Kịch bản, ê-kíp và hợp đồng".

Riêng về sức ép phòng vé hay việc bị cắt thời lượng lên hình, cô chọn tâm thế "chill" hơn: "Nhiệm vụ của diễn viên là làm tốt nhất nhân vật của mình. Doanh thu hay khâu cắt dựng nằm ngoài tầm kiểm soát, tự đặt áp lực chỉ tạo thêm gánh nặng không cần thiết".

Hình mẫu "partner" lý tưởng trong vai LGBT

Không chỉ nỗ lực gỡ mác diễn viên hài, Lê Khánh còn ấp ủ nhiều mục tiêu "phá kén" bản thân. Ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, cô đã muốn trải nghiệm đủ các bảng màu tính cách, từ bi kịch đến phản diện. Và mục tiêu lớn nhất hiện tại? Một nhân vật nữ thuộc cộng đồng LGBT+.

Nữ diễn viên lý giải: "Khánh thích thể hiện những vai mà mọi người nghĩ mình sẽ không làm được hoặc không phù hợp. Mình muốn xem bản thân sẽ bứt phá và vượt qua những thử thách mới đó như thế nào".

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng để tạo tương tác trong dạng vai này, Lê Khánh khéo léo để ngỏ. Cô nhận định mỗi bạn diễn đều có sức hút và sự thú vị riêng, việc kết hợp với bất kỳ ai cũng sẽ mang đến những chất xúc tác mới mẻ cho nhân vật.

"Bà Tánh" Lê Khánh thể hiện màn đọc chú cùng biểu cảm đáng yêu.

Chấp nhận quy luật "sóng sau xô sóng trước"

Bên cạnh mảng phim ảnh, sân khấu kịch luôn là bệ phóng quan trọng trong sự nghiệp của Lê Khánh. Việc rời xa môi trường quen thuộc suốt hai thập kỷ để lại cho cô nhiều xáo trộn. Nữ diễn viên thừa nhận sân khấu giống như "hơi thở" và quyết định rời đi khiến cô có nhiều tiếc nuối. Dù vậy, cô giữ tâm thế bình thản:

"Mọi thứ đều có thời điểm. Còn duyên thì đến, hết duyên thì rời đi. Mình phải đón nhận thực tế".

Đối mặt với thực trạng các sân khấu tại TP.HCM đang thu hẹp và quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra, Lê Khánh không cho đó là áp lực. Cô đánh giá đây là quy luật "sóng sau xô sóng trước" tất yếu của nghệ thuật. Việc có thêm nhiều gương mặt trẻ tiếp nối, mang yếu tố thịnh hành vào kịch nói (như hiện tượng cháy vé của vở Đảo Hoa Hậu) là tín hiệu tích cực để thu hút khán giả trẻ. "Sẽ có nhiều bông hoa trong vườn hoa nghệ thuật, mỗi bông mang một màu sắc và mùi hương riêng", cô khẳng định.

Hiện tại, nhờ "hậu phương" vững chắc, Lê Khánh có thể cân bằng hoàn hảo giữa diễn xuất, kinh doanh và gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ cô vẫn luôn hoan hỉ chờ đợi cơ hội "comeback" sân khấu nếu bắt nhịp được một kịch bản phù hợp.