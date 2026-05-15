Ca khúc mới của Chi Xê mang màu sắc Disney nhưng cũng đầy vết xước tuổi trẻ

HHTO - Sau EP "Thinker Tell" cùng MV "Trà và Cà phê" đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, Chi Xê trở lại với "Chương 1: Bất bại và làm lại từ đầu" gồm ba ca khúc mang màu sắc chữa lành.

Từng được biết đến như một “cỗ máy tạo trend” trên TikTok với loạt ca khúc mang năng lượng tích cực, Chi Xê ở dự án lần này lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn. Thôi Được Rồi, Đừng Lo Chi và Con Cá không cố gắng kể một câu chuyện quá kịch tính, mà chạm vào những cảm xúc rất đời của người trẻ: Áp lực, mất phương hướng, tổn thương nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi.

Trong đó, Thôi Được Rồi là ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực. Bài hát ghi điểm nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn đủ chạm cảm xúc, mang đúng tinh thần chữa lành đặc trưng của Chi Xê mà fan đã quen thuộc.

Chất nhạc nhẹ nhàng, tự sự kết hợp cùng cách viết lời mộc mạc giúp dự án của Chi Xê dễ tạo cảm giác gần gũi với những ai đang phải loay hoay giữa áp lực công việc, tương lai và kỳ vọng. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại, nữ ca sĩ chọn kể về việc học cách đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ.

Thông điệp “Thất bại không phải dấu chấm hết” cũng được Chi Xê nhấn mạnh xuyên suốt dự án: “Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì xem như chúng ta chưa từng thất bại, CHÚNG TA BẤT BẠI”.

Bên cạnh phần âm nhạc, visualizer của dự án cũng nhận được nhiều chú ý nhờ concept “công chúa trong tầng hầm” do đội Con Cừu Đen thực hiện. Hình ảnh cô gái ngồi co ro trong căn phòng cũ kỹ, nhìn con cá chỉ còn bộ xương nhưng vẫn bơi, được xem như ẩn dụ cho những người trẻ từng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tồn tại.

Khoảnh khắc nhân vật tìm thấy chìa khóa và bước ra khỏi căn hầm giống như lời tuyên bố cho một hành trình “làm lại từ đầu”. Dù không sử dụng quá nhiều kỹ xảo hay drama hình ảnh, visualizer vẫn tạo được cảm giác điện ảnh và mang màu sắc Indie khá rõ nét. Một số fan nhận xét concept gợi nhớ đến các bộ phim hoạt hình Disney, đặc biệt ở hành trình công chúa bước ra khỏi bóng tối để tìm lại ánh sáng và phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Một điểm đáng chú ý khác của dự án là màn kết hợp giữa Chi Xê và producer Kriss Ngo - cái tên đứng sau những bản phối mạnh mẽ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất, Kriss Ngo còn gây bất ngờ khi góp giọng với chất giọng trầm ấm, giúp tổng thể dự án có thêm chiều sâu cảm xúc.

Sự kết hợp giữa tư duy âm nhạc hiện đại của Kriss Ngo và màu sắc kể chuyện của Chi Xê tạo nên một sản phẩm khá khác biệt giữa thị trường V-Pop đầu năm 2026 - nơi các ca khúc “healing”, mang tính tâm sự cá nhân đang ngày càng được Gen Z yêu thích.

Với Chương 1: Bất bại và làm lại từ đầu, Chi Xê tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc riêng giữa thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Ngoài việc kể những câu chuyện chữa lành bằng âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1999 còn xây dựng một thế giới hình ảnh mang hơi hướng cổ tích hiện đại, để những “vết xước tuổi trẻ” được nhìn nhận nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.