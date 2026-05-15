Cùng là kết thúc mở nhưng Bước Chân Vào Đời không hay bằng Cách Em 1 Milimet

HHTO - Cảnh kết của "Bước Chân Vào Đời" và "Cách Em 1 Milimet" tuy giống nhau nhưng lại mang đến cảm giác trái ngược cho khán giả. Một bên quá sức lửng lơ, một bên lại hứa hẹn tương lai hạnh phúc.

Sau khi Bước Chân Vào Đời kết thúc, khán giả mới nhận ra phim có một vài điểm giống với Cách Em 1 Milimet. Nữ chính đều có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng vì nhiều lý do, hai người xa cách. Nữ chính gặp một chàng trai khác, người thành đạt giỏi giang luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Nhưng nữ chính vẫn chưa sẵn sàng mở lòng, vì vẫn vương vấn người cũ.

Thương dứt khoát buông bỏ tình cảm với Bách.

Trong Cách Em 1 Milimet, Tú đã dành cả thanh xuân hướng về Bách trong khi anh lại bị mất trí nhớ. Hiếu thì tha thiết với Tú, nhưng cô vẫn thấy có khoảng cách với anh. Mãi về sau, Bách mới nhớ ra được chuyện cũ, tỏ tình với Tú nhưng cô đã quyết định buông bỏ mối tình đầu. Và phim kết thúc khi Tú gặp lại Hải sau nhiều năm đi du học, dù hai bên chưa hứa hẹn điều gì nhưng khán giả đều ngầm hiểu hai người sẽ đến với nhau. Bởi ít nhất Tú cũng đã dứt khoát từ chối Bách.

Thương sẽ về với Quân chứ không chọn Lâm?

Bước Chân Vào Đời cũng kết thúc bằng cảnh nam nữ chính gặp lại nhau. Nhưng Thương thay vì khép lại chuyện tình với Quân để đến với Lâm thì vẫn chưa quên được mối tình đầu. Và đúng lúc Lâm tỏ tình không thành với Thương, Quân bỗng dưng hiện ra sau thời gian dài vắng mặt vì đi du học. Khoảnh khắc Thương và Quân bốn mắt nhìn nhau, còn Lâm đứng cười khiến khán giả hết sức khó hiểu.

Đoạn kết lửng lơ khiến khán giả không hài lòng.

Dường như biên kịch muốn để Thương và Quân về lại bên nhau, trong khi người xem lại thấy Thương nên đến với Lâm khi anh đủ vững chãi, đủ tha thiết quan tâm chăm sóc cho cô. Ngược lại, Quân chỉ là “mama boy”, bị mẹ phản đối chuyện tình cảm thì bỏ đi xa, đến khi mọi thứ êm ả lại quay về. Chính vì thế, dù cả hai phim đều dừng lại ở thời điểm nam nữ chính gặp lại nhau thì một bên được khen, một bên lại bị phản đối.