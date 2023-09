"Bạch Tuyết" Rachel Zegler khó lặp lại thành công của "Katniss" Jennifer Lawrence

HHT - Dù đảm nhận vai nữ chính của tiền truyện phần phim “The Hunger Games”, Rachel Zegler khó có thể lặp lại con đường thành công của “Cô gái lửa” Jennifer Lawrence đã có với loạt phim gốc.

Nhắc đến một trong những đả nữ ấn tượng trên màn ảnh Hollywood, không thể thiếu Jennifer Lawrence khi đảm nhận vai Katniss Everdeen - nữ chính của loạt phim The Hunger Games (Đấu Trường Sinh Tử).

Khi đó, thành công của The Hunger Games đã chấm một dấu son trong sự nghiệp của Jennifer Lawrence, định giá cô trở thành một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất nhì lứa diễn viên cùng thời.

Câu chuyện của The Hunger Games bắt đầu khi Katniss, một cô gái nghèo sống ở Quận 12 tình nguyện trở thành “vật tế” thay em gái. Hàng năm, Đấu trường sinh tử sẽ được tổ chức tại Capitol - thủ đô đất nước giả tưởng Panem, mỗi quận sẽ cử hai người - một nam một nữ tham gia. 24 vật tế đến từ 12 quận sẽ phải chiến đấu với nhau cho đến khi nào chỉ còn duy nhất một người sống sót sẽ là kẻ chiến thắng.

Thương hiệu The Hunger Games sẽ trở lại với phần phim tiền truyện mang tên The Ballad of Songbirds and Snakes (Khúc Hát của Chim Ca và Rắn Độc). Mốc thời gian diễn ra câu chuyện là rất nhiều năm về trước, trước cả khi Katniss ra đời, lúc này Coriolanus Snow vẫn chưa trở thành gã Tổng thống độc tài của Panem mà vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi. Khi Đấu trường sinh tử được tổ chức, Snow được chỉ định làm cố vấn cho một vật tế đến từ Quận 12 - một cô gái tên Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

Dù cũng đảm nhận vai nữ chính nhưng “Bạch Tuyết” Rachel Zegler được đánh giá là khó có thể lặp lại thành công bằng chính con đường mà Jennifer Lawrence đã đi. Bởi về cơ bản, Lucy Gray Baird là một nhân vật có quá nhiều khác biệt với Katniss Everdeen.

Katniss là “chim húng nhại”, là “kẻ sống sót”, là “cô gái lửa”, là người châm lên một đốm lửa và rồi nó bùng lên thiêu rụi cả đế chế độc tài Panem. Dấu ấn của Katniss trong Đấu Trường Sinh Tử mạnh mẽ và dữ dội, đôi lúc còn rất khắc nghiệt, giống như lửa. Nhưng nhân vật Lucy Gray Baird trong Khúc Hát của Chim Ca và Rắn Độc lại mềm mại, có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Katniss thích tách khỏi đám đông nhưng Lucy lại là người thuộc về đám đông, bởi cô là một người biểu diễn, cô thích hát ca trên sân khấu. Katniss là hình mẫu chiến đấu, cô sử dụng cung tên làm vũ khí; Lucy lại không có sức mạnh thể chất bằng, vũ khí của cô lại là trí thông minh. Với tố chất của một nghệ sĩ trình diễn, Lucy Gray Baird có khả năng mê hoặc người khác và đó là cách cô khiến Coriolanus Snow thuở thiếu thời chú ý. Anh thấy cô thật đặc biệt, không giống với bất cứ cô gái nào mình từng gặp.

Trong loạt phim The Hunger Games, Katniss Everdeen là nhân vật trung tâm nhất, nhưng Lucy Gray Baird sẽ phải chia sẻ “hào quang” với Coriolanus Snow. Bởi đây là lúc người ta tìm hiểu “quá khứ của kẻ phản diện”, cách một chàng trai trẻ tuổi đang tìm cách vực dậy gia đình quý tộc đã mục ruỗng từ bên trong của mình thành một Tổng thống độc tài trong tương lai.

Cuộc đời thời trẻ của Coriolanus Snow chắc chắn sẽ gây tò mò với những người đã từng yêu thích The Hunger Games. Bởi Snow là một kẻ có lý tưởng, có mục tiêu, nhưng anh đã bị thu hút bởi một cô gái có thể đe dọa phá hủy con đường anh đã vạch sẵn. Nhìn lại chân dung Tổng thống Snow trong The Hunger Games, người ta sẽ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Coriolanus Snow đã bị thời cuộc làm biến chất, hay hắn vốn dĩ đã là một kẻ có trái tim độc tài?

Đạo diễn của Khúc Hát của Chim Ca và Rắn Độc cũng là người đã đạo diễn Catching Fire và hai phần Mockingjay. Trong một lần phỏng vấn, ông thừa nhận rằng mình có lo ngại không biết mọi người có hứng thú với tiền truyện The Hunger Games nữa không khi không có Jennifer Lawrence. Điều đó cho thấy sức hút và tình yêu của khán giả dành cho Jennifer Lawrence và nhân vật Katniss là rất lớn. Nhưng thiết lập nhân vật nữ chính khác biệt nên Lucy Gray Baird hứa hẹn sẽ mang đến những mới mẻ mà Katniss không có.

Khúc Hát của Chim Ca và Rắn Độc sẽ công chiếu vào 17/11/2023.