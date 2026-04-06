Bài học thành công từ Selena Gomez: Khi sự nhạy bén quan trọng hơn kỹ năng

HHTO - Selena Gomez không sở hữu giọng hát nội lực hay kỹ năng trình diễn thượng thừa, nhưng cô lại có thứ vũ khí quan trọng hơn: Sự thấu hiểu giới hạn của bản thân.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Selena Gomez đã xây dựng một vị thế hiếm có trong làng nhạc đại chúng. Cô sở hữu nhiều nhiều bản hit đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trong đó Lose You To Love Me từng vươn lên vị trí No.1.

Bên cạnh đó, các ca khúc như Come & Get It, Good for You, Same Old Love hay Hands to Myself đều đạt chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA). Đây là minh chứng cho sức tiêu thụ ổn định và độ phủ sóng rộng rãi của Selena Gomez tại thị trường Mỹ trong giai đoạn 2010s.

Tuy nhiên, thành công của Selena không đến từ yếu tố kỹ thuật chuyên môn. Cô không sở hữu quãng giọng rộng hay kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, và khả năng trình diễn cũng không nằm trong nhóm nổi bật nhất. Nữ ca sĩ hiểu rõ giới hạn của bản thân, từ đó định hình một hướng đi phù hợp. Cô tập trung khai thác chất giọng mỏng, nhẹ như lời thì thầm, đồng thời thể hiện “sự mát tay” khi chọn các ca khúc đầy hiệu quả.

Giai đoạn đỉnh cao của Selena Gomez rơi vào khoảng 2015 - 2020, trùng với thời điểm nhạc Pop ưu tiên các bản hit mang tính “streaming-friendly”. Khán giả khi đó đề cao sự bắt tai, dễ nghe và dễ tiếp cận. Những ca khúc như Good for You hay Bad Liar không cần những đoạn cao trào kịch tính, nhưng vẫn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhờ lối sản xuất tinh gọn, phù hợp với hành vi nghe nhạc của công chúng.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn sau 2020, Selena Gomez bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt. Những đĩa đơn gần đây như Single Soon hay Love On đều không đạt được những thành tích nổi bật như giai đoạn trước.

Sự chững lại của Selena đến từ sự thay đổi trong cấu trúc thị trường và thị hiếu khán giả. Khi thế hệ nghệ sĩ mới với cá tính mạnh chiếm ưu thế, công thức thành công dựa trên tính an toàn của cô dần trở nên yếu thế.

Khán giả trẻ ngày nay ưu tiên những sản phẩm có tính cá nhân hóa cao, đôi khi thô mộc nhưng khác biệt, thay vì những bản nhạc Pop được sản xuất theo quy chuẩn công nghiệp. Sự thiếu vắng những thử nghiệm mang tính đột phá đã khiến âm nhạc của Selena mất đi vị thế dẫn đầu trong dòng chảy âm nhạc không ngừng biến đổi.

Tuy nhiên, một lần nữa Selena Gomez cho thấy bản năng “sinh tồn” nhạy bén khi sớm nhận ra giới hạn của mình trong âm nhạc và chuyển hướng sang ngành công nghiệp làm đẹp. Sự ra đời của Rare Beauty không chỉ là một kế hoạch "phòng thân" mà đã thực sự trở thành một kỳ tích kinh doanh, đưa cô gia nhập hàng ngũ tỷ phú tự thân.

Tính đến thời điểm hiện tại, định giá thương hiệu đã vượt mốc hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Thời kỳ đỉnh cao của Selena Gomez trong âm nhạc đã đi qua cùng với sự thay đổi của thị trường. Thay vì cố chấp chạy theo những tiêu chuẩn chuyên môn mà mình vốn không mạnh, cô đã chọn một lối đi thông minh hơn với đế chế mỹ phẩm tỷ đô. Giờ đây, âm nhạc với Selena có lẽ chỉ còn là công cụ để duy trì kết nối với người hâm mộ hơn là một mục tiêu sinh lời chính. Cô hiểu rõ giới hạn của mình, biết dừng lại đúng chỗ ở mảng này để dồn lực thành công rực rỡ ở mảng khác.