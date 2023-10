Ballerina - Điệu Ba Lê Tử Thần: Dàn diễn viên xuất sắc không cứu được nội dung rỗng tuếch

HHT - "Jong Seo ơi, chị đừng đóng phim gì chỉ vì bạn trai mình nữa nhé!" là dòng nhận xét thu hút hơn 1,3 triệu lượt quan tâm trên Twitter, nói về bộ phim "Ballerina" (Điệu Ba Lê Tử Thần) của bộ đôi diễn viên tới từ "Money Heist" (Phi Vụ Triệu Đô).

Ballerina là bộ phim kinh dị, hành động, báo thù mới lên sóng. Phim kể về câu chuyện của cựu vệ sĩ Ok Ju (Jeon Jong Seo thủ vai) tình cờ gặp lại người bạn cũ là Min Hee (Park Yu Rim), một vũ công ba lê tươi sáng, lạc quan. Một ngày, Ok Ju tới tìm Min Hee theo lời hẹn nhưng trước mắt cô là người bạn đã tự sát kèm một lời nhắn nhờ Ok Ju báo thù. Dù suy sụp và đau khổ sau sự ra đi đột ngột của cô bạn thân, Ok Ju vẫn không chần chừ bước vào hành trình tìm lại công bằng và trừng phạt những kẻ đã hại bạn mình.

Ballerina có những góc quay đậm chất điện ảnh, những cảnh hành động mãn nhãn và màu phim đẹp. Điểm sáng lớn nhất của phim nằm ở diễn xuất điểm 10 của dàn diễn viên. Jeon Jong Seo mang đến những khung hình đậm chất điện ảnh, toát lên đúng nét bất cần, ngông cuồng của Ok Ju. Kim Ji Hoon không có nhiều đất diễn, nhưng vẫn nổi bật khi hóa thân thành một gã đàn ông bóng bẩy nhưng nhân cách mục ruỗng.

Jeon Jong Seo và Kim Ji Hoon từng cùng chiến tuyến ở lần hợp tác trong Money Heist. Nhưng lần này, cả hai ở thế đối đầu, tạo nên hiệu ứng tò mò cho khán giả trông đợi vào lần tái ngộ với Ballerina.

Nhưng dàn diễn viên xuất sắc không thể cứu cốt truyện nhạt nhẽo của phim. Đạo diễn của Ballerina là Lee Chung Hyun. Anh từng thành công với phim điện ảnh The Call (2020) bởi cách xây dựng tình huống giật gân, kịch tính nhưng Ballerina lại không thể đạt được kỳ vọng hay tạo bất ngờ như "người chị em".

Ballerina có kịch bản báo thù đơn giản, dập khuôn, chia làm 3 hồi quá dễ đoán: Nhân vật chính mất đi người mình yêu thương, xác định được kẻ thù và bước vào màn đuổi cùng diệt tận. Ngoài những cảnh hành động đẹp mắt, diễn biến của Ballerina không có tính đột phá, rỗng tuếch. Nhịp phim nhanh, nên dường như mọi chi tiết đều lướt qua, xây dựng tâm lý nhân vật tới tình tiết đều không có chiều sâu.

Vì nữ chính Jeon Jong Seo là bạn gái của đạo diễn Chung Hyun, khán giả bình luận cô nên "chạy ngay đi", đừng chỉ nhận phim vì đó là bạn trai của mình: "Jong Seo ơi, chị đừng đóng phim gì chỉ vì bạn trai mình nữa nhé!".

Một số bình luận bức xúc khác của khán giả về Ballerina:

"Tôi tự hỏi là sao tiêu đề phim là Ballerina trong khi nội dung chỉ đơn giản là báo thù sáo rỗng thôi."

"Tôi đã mong chờ vào Ballerina rất nhiều nhưng xem xong thì tuyệt vọng."

"Buồn cười thật luôn, nửa đầu phim thì cũng ổn nhưng càng xem tôi chỉ biết thở dài tiếc nuối".

"Chẳng có gì ngoài Jong Seo và Shin Se Hwi siêu xinh đẹp. Nếu bạn mong chờ một cái gì thật gay cấn hay nhiều hơn là sự xinh đẹp đấy thì bạn không cần xem phim đâu. Nhưng nếu bạn muốn xem Jong Seo "tác động vật lý" đám ác ôn đã thế nào thì xem cũng được".