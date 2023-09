"The Escape of The Seven" khởi đầu kịch tính, gây tranh cãi vì tình tiết hết sức vô lý

HHT - "The Escape of The Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) đánh dấu màn trở lại của bộ đôi đạo diễn và biên kịch "Penthouse". Không chỉ là cuộc chiến của giới thượng lưu, "7 Escape" mở rộng phạm vi là giới kinh doanh, giải trí, học đường.

Hai tập đầu tiên của 7 Escape ghi nhận rating khá cao, 6% ở tập đầu và 6,1% trung bình toàn quốc ở tập 2. Sức hút từ bộ đôi đạo diễn, biên kịch từng làm nên thành công của Penthouse giúp 7 Escape thu về chú ý và kỳ vọng lớn. Hai tập đầu hé lộ sơ bộ về tính cách, hoàn cảnh của các nhân vật nhưng đủ để khiến người xem tò mò với mưu mô sắp tới của họ. Mo Ne (Lee Yoo Bi thủ vai) vốn là nữ sinh nghèo có tham vọng trở thành diễn viên hàng đầu. Cô giả vờ là tiểu thư con nhà giàu, trong sáng, hiền lành nhưng thực chất là đứng đầu thao túng hội "chị đại" đầu gấu của trường. Cô lên kế hoạch giả vờ cứu Da Mi khỏi bị bắt nạt, hòng biến Da Mi thành thế thân cho mình. Điểm trừ to đùng của 7 Escape chính là khởi đầu quá bạo lực cùng lối xây dựng nhân vật đáng sợ tới khó chấp nhận. Knet ném đá thậm tệ chi tiết Geum Ra Hee đánh đập tàn nhẫn Da Mi, thậm chí bất chấp tất cả tính mạng của con ruột mình chỉ để lấy lòng và xin được tiền đầu tư, quyền thừa kế từ ông nội cô bé. Biết rằng Geum Ra Hee đã cố tình bỏ rơi Da Mi khi còn nhỏ và chỉ tìm lại con vì tư lợi, nhưng hành vi đánh đập con gái một cách điên loạn, mất nhân tính của Ra Hee khiến khán giả khó chấp nhận. Knet bình luận rằng, vốn ai xem phim của biên kịch Kim Soon Ok đã chẳng lạ gì với cách mở màn bạo lực, khiêu khích và gây tranh cãi như vậy. Knet tranh luận trên diễn đàn theqoo: "Thành thật mà nói thì mấy phim truyền hình của Kim Soon Ok có vài tình tiết độc hại thật. Penthouse và 7 Escape ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần người xem tồi tệ." "Da Mi bị đấm, tát rồi đứng đó và bị tổn thương hoàn toàn nhưng vẫn hỏi cần làm gì để thay đổi mọi thứ. Điều ấy làm tôi gai người. Tôi thấy ghê rợn với kiểu xây dựng nhân vật là một đứa trẻ lại bị bắt nạt rồi bỏ rơi như thế. Geum Ra Hee và Han Mo Ne giống như bị điên vậy. Tôi cố xem hết tập vì Lee Joon, nhưng thực sự, Kim Soon Ok làm tôi phát chán. Tôi cảm thấy thật ngốc nghếch khi xem hết, đặc biệt là sau khi đọc xong bình luận nữa." Tôi xem xong rồi hoài nghi nhân sinh luôn. Nó căng thẳng và thiếu chất lượng, cảm giác giống như một bộ "manhwa rác" ấy." 7 Escape cũng khiến người xem hoang mang bởi cách xây dựng những chi tiết vô lý và khó tin. Điển hình như Mo Ne mang thai tới 7 tháng mà không có dấu hiệu gì tăng cân hay vòng 2 lớn hơn. Cứ cho rằng việc tự sinh con như tình tiết Mo Ne đẻ non tại phòng mỹ thuật của trường là có thể xảy ra, nhưng việc cô bé hồi sức nhanh đến bất ngờ, thậm chí hát nhảy, tập luyện như chưa có gì xảy ra khiến nhiều người bật cười khó hiểu. 7 Escape xoay quanh việc báo thù 7 người liên quan đến vụ mất tích của một cô gái. Khi họ cố gắng gian dối thì cũng là lúc những sự thật xấu xí, trần trụi bị vạch trần. Kết thúc tập 2 khiến người xem tò mò liệu Da Mi sẽ ra sao sau khi mắc bệnh tim còn bị mẹ bạo hành đến ngất đi. Nayeon TWICE và mẹ bị tố quỵt tiền, tòa án phán quyết ra sao? "Baggy Jeans" lội ngược dòng nhờ trào lưu siêu lầy, bị đưa vào "danh sách gây nghiện" D.O. EXO tái xuất với "Somebody": MV thanh xuân vườn trường "đáng yêu siêu cấp vũ trụ" Sam