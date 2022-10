Ban tổ chức TMA 2022 tắt đèn, cắt ngang phần trình diễn của IVE, TREASURE, (G)I-DLE

HHT - Trước thềm tung ra bộ phim tài liệu “SELENA GOMEZ: MY MIND & ME”, cái tên của "cựu công chúa nhà Disney" Selena Gomez đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông khi được nhắc đến trong podcast của Hailey Bieber - vợ của Justin Bieber.

HHT - Kết thúc của phần 1 gây tranh cãi, phần 2 của “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đang quay cũng gây nên ồn ào. Không chỉ nữ chính Jung So Min sẽ vắng mặt, mà có tin đồn rằng Yoo In Soo và Arin cũng sẽ sớm rời bộ phim.