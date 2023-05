Bất ngờ khi biết nữ phụ xinh xắn của “XO, Kitty” suýt ra mắt cùng NewJeans

HHT - Cùng với sự bùng nổ của “XO, Kitty” trên Netflix toàn cầu, dàn diễn viên của phim cũng rất được quan tâm. Netizen đã phát hiện ra một nữ phụ trong phim suýt chút nữa đã debut trong một nhóm nhạc nữ của HYBE, Le Sserafim hoặc NewJeans.

Bộ phim ngoại truyện của loạt phim teen được yêu thích To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) tiếp tục chứng tỏ sức hút của “vũ trụ Jenny Han”. XO, Kitty nhanh chóng có mặt trong Top 10 phim truyền hình trên Netflix, thậm chí leo lên vị trí No.1 ở nhiều quốc gia.

Nhân vật chính của XO, Kitty không còn là Lara Jean mà khai thác hành trình đến Seoul của cô út Kitty Song Covey. “Bà mối” Kitty quyết định đến Hàn Quốc, theo học trường quốc tế KISS, để gần gũi hơn với mối tình đầu yêu xa của mình. Đồng thời, Kitty cũng muốn nhân chuyến đi này khám phá ra thời tuổi trẻ của mẹ theo cách của riêng mình - mẹ của Kitty cũng đã từng học ở đây.

Theo độ bùng nổ của XO, Kitty, dàn diễn viên của phim cũng rất được quan tâm. Netizen đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng nữ phụ Ryu Han Bi (sinh năm 2004) của XO, Kitty vốn là một diễn viên nhí nổi bật, đã từng trải qua thời gian trainee để làm thần tượng.

Trong XO, Kitty Ryu Han Bi đóng vai Eunice, một trong hai người bạn gái luôn đi sau Yuri. Trong lớp, khi Kitty gọi Min Ho là “Em bé ị đùn”, cô gái xinh xắn bật cười với Kitty cũng chính là Eunice. Dù phân cảnh riêng không nhiều nhưng khán giả vẫn ấn tượng với Ryu Han Bi bởi vẻ xinh xắn, ngọt ngào.

Khi phát hiện ra Ryu Han Bi từng là thực tập sinh, nhiều khán giả thấy hợp lý khi ở phân cảnh Yuri cùng hai người bạn gái nhảy trong buổi tiệc do Min Ho tổ chức, Ryu Han Bi trông rất nổi bật dù máy quay không tập trung vào cô.

Tìm hiểu kỹ hơn, netizen biết được rằng Ryu Han Bi có một sự nghiệp diễn viên nhí nổi bật. Cô đã từng nhận giải Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình của đài MBC năm 2018 cho vai diễn trong Come and Hug Me (Jang Ki Yong và Jin Ki Joo đóng chính).

Netizen cũng tinh mắt phát hiện ra rằng tài khoản Instagram của Ryu Han Bi do mẹ cô quản lý đã theo dõi Min Hee Jin và ADOR. Từ đó dấy lên những đồn đoán rằng Ryu Han Bi sẽ ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng. Khả năng cao cô sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc nữ của HYPE, trong đó NewJeans là phương án khả thi hơn cả. Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng kết thúc khi mẹ của Ryu Han Bi hủy theo dõi Min Hee Jin.

Những đồn đoán lại nổi lên khi một số người trong showbiz tiết lộ rằng Ryu Han Bi đã gia nhập đội hình debut của Le Sserafim trước khi cô quyết định chia tay với HYBE Entertainment.

Hiện tại, Ryu Han Bi đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với vai trò diễn viên. Nhiều người kỳ vọng vào những dự án phim ảnh mới của Ryu Han Bi, trước mắt là có thể có nhiều đất diễn hơn trong XO, Kitty nếu phim thực hiện mùa 2.