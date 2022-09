Bẫy thương trường: Học trò "chị đại" Lukkade nên duyên cùng Plengkwan Nattaya

HHT - Sau khi siêu phẩm truyền hình "Game of Thrones" kết thúc vào năm 2019, HBO sẽ tiếp tục tung ra phần tiền truyện mang tên "House of the Dragon" từ hôm nay 21/8.

HHT - Để chuẩn bị cho màn ra mắt của “Avatar: The Way of Water”, phần phim “Avatar” đầu tiên sẽ trở lại các hệ thống rạp chiếu sau 13 năm. Cùng với siêu phẩm một thời, phiên bản “Spider-Man: No Way Home” với nhiều cảnh chưa từng công bố cũng sẽ được tung ra.