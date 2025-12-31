IU - Byeon Woo Seok hi vọng "Perfect Crown" được đề cử Phim truyền hình của năm

HHTO - Không còn là lần "cắm sừng" chớp nhoáng chỉ xuất hiện qua một bức ảnh, Byeon Woo Seok và IU chính thức nên đôi trong "Perfect Crown". Sau khi teaser được tiết lộ, bộ đôi cũng gửi gắm chút tâm tình vào dự án chung này tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2025.

Tối 31/12, tại MBC Drama Awards 2025, nhà đài đã tiết lộ một loạt teaser của các bộ phim dự kiến phát sóng trong năm 2026, bao gồm Perfect Crown. Những tạo hình từng xuất hiện ở ảnh still cut được tung ra trước đó cũng xuất hiện trong teaser bên cạnh những thước phim mới.

Teaser đầu tiên của Perfect Crown.

"Cô ta không chỉ là thường dân mà còn là con ngoài giá thú nữa sao?" - lời nói đầy mỉa mai mở đầu teaser là lời giới thiệu về Sung Hee Joo - con gái thứ hai của gia tộc Castle Group.

Bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ 21 dưới chế độ quân chủ lập hiến được xây dựng lộng lẫy thông qua những hình ảnh về cung điện, tiệc hoàng gia bao phủ teaser. Tài phiệt Sung Hee Joo (IU) xuất hiện quyền lực, sang trọng. Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) bảnh bao trong hanbok cách tân và cả lễ phục hoàng gia hiện đại.

Video nhá hàng cho thấy Lee Ahn khá lạnh lùng trong khi Hee Joo ở thế chủ động hơn trong việc thúc đẩy "hợp tác". Thiếu hụt duy nhất của cô là một danh phận danh giá, vì thế, Sung Hee Joo mạnh dạn tiếp cận, cầu hôn Lee Ahn. Trong khi đó, Đại quân bị Thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) thúc giục phải kết hôn như một cách bà bảo vệ ngai vị cho con trai mình.

Teaser nhận được phản hồi tốt của khán giả đến từ phần nhìn đẹp và "phản ứng hóa học" của IU - Byeon Woo Seok. Một vài khung hình chung lãng mạn của hai người làm tăng sự tò mò của khán giả về quá trình yêu giả thành thật của Đại quân cùng phu nhân.

Hình ảnh hậu trường ghi hình do người qua đường chụp lại. IU và Byeon Woo Seok đều mặc trang phục truyền thống được cho là chuẩn bị cho hôn lễ hoàng gia.

IU và Byeon Woo Seok đã cùng xuất hiện để trao giải cho hạng mục "Phim truyền hình của năm" tại MBC Drama Awards 2025. Như Đại quân và phu nhân bước ra, bộ đôi giới thiệu một chút về Perfect Crown. IU bày tỏ cô hi vọng tại lễ trao giải năm sau, tác phẩm sẽ được đề cử tại hạng mục "Phim truyền hình của năm" và Byeon Woo Seok cũng bật cười bày tỏ sẽ cùng cô cố gắng hết sức để biến điều đó thành sự thật.

"Perfect Crown" còn đánh dấu lần tái ngộ sau gần 10 năm của IU - Byeon Woo Seok kể từ "Người Tình Ánh Trăng". Nam diễn viên đã xuất hiện thoáng qua với vai trò cameo, là bạn trai cũ "cắm sừng" IU, chỉ lộ diện qua bức ảnh ôm sau lưng thân mật.

Không riêng 2 diễn viên, khán giả cũng đặt kì vọng lớn vào tác phẩm này. Bên cạnh chiếu trên đài MBC vào đầu năm 2026, Perfect Crown sẽ phát sóng song song qua Disney+ để tiếp cận với khán giả toàn cầu. Cả IU và Byeon Woo Seok đều gây sốt châu Á với 2 tác phẩm gần nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và Cõng Anh Mà Chạy, nên khán giả đổ dồn sự chú ý vào màn tái xuất tiếp theo của bộ đôi.