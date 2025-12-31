IU - Byeon Woo Seok hi vọng "Perfect Crown" được đề cử Phim truyền hình của năm

Tối 31/12, tại MBC Drama Awards 2025, nhà đài đã tiết lộ một loạt teaser của các bộ phim dự kiến phát sóng trong năm 2026, bao gồm Perfect Crown. Những tạo hình từng xuất hiện ở ảnh still cut được tung ra trước đó cũng xuất hiện trong teaser bên cạnh những thước phim mới.
Bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ 21 dưới chế độ quân chủ lập hiến được xây dựng lộng lẫy thông qua những hình ảnh về cung điện, tiệc hoàng gia bao phủ teaser. Tài phiệt Sung Hee Joo (IU) xuất hiện quyền lực, sang trọng. Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) bảnh bao trong hanbok cách tân và cả lễ phục hoàng gia hiện đại.
Video nhá hàng cho thấy Lee Ahn khá lạnh lùng trong khi Hee Joo ở thế chủ động hơn trong việc thúc đẩy "hợp tác". Thiếu hụt duy nhất của cô là một danh phận danh giá, vì thế, Sung Hee Joo mạnh dạn tiếp cận, cầu hôn Lee Ahn. Trong khi đó, Đại quân bị Thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) thúc giục phải kết hôn như một cách bà bảo vệ ngai vị cho con trai mình.
Teaser nhận được phản hồi tốt của khán giả đến từ phần nhìn đẹp và "phản ứng hóa học" của IU - Byeon Woo Seok. Một vài khung hình chung lãng mạn của hai người làm tăng sự tò mò của khán giả về quá trình yêu giả thành thật của Đại quân cùng phu nhân.
IU và Byeon Woo Seok đã cùng xuất hiện để trao giải cho hạng mục "Phim truyền hình của năm" tại MBC Drama Awards 2025. Như Đại quân và phu nhân bước ra, bộ đôi giới thiệu một chút về Perfect Crown. IU bày tỏ cô hi vọng tại lễ trao giải năm sau, tác phẩm sẽ được đề cử tại hạng mục "Phim truyền hình của năm" và Byeon Woo Seok cũng bật cười bày tỏ sẽ cùng cô cố gắng hết sức để biến điều đó thành sự thật.
Không riêng 2 diễn viên, khán giả cũng đặt kì vọng lớn vào tác phẩm này. Bên cạnh chiếu trên đài MBC vào đầu năm 2026, Perfect Crown sẽ phát sóng song song qua Disney+ để tiếp cận với khán giả toàn cầu. Cả IU và Byeon Woo Seok đều gây sốt châu Á với 2 tác phẩm gần nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và Cõng Anh Mà Chạy, nên khán giả đổ dồn sự chú ý vào màn tái xuất tiếp theo của bộ đôi.