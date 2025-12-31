Ngọc Minh Trà Cốt tập 7, 8, 9: Thiện Bảo bị vu oan, Giang Lai hay Bạch Lâu giúp sức?

HHTO - Lục Giang Lai từ "boy chăn ngựa dọn phân" được nâng cấp thành người trong lòng của đại tiểu thư. Tập 7 - 8 là chàng bị làm khó thì "Ngọc Minh Trà Cốt" tập 9 - 10 đến lượt Vinh Thiện Bảo bị giá họa.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Đầu tập 7 của Ngọc Minh Trà Cốt, Lục Giang Lai/ Phục Sinh (Hầu Minh Hạo) hờn ghen, giận lẫy Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) khi cô đem khay bạc ra để đổi lại chàng làm thế thân cho biểu đệ của cô. Tuy nhiên, lúc nhận ra nàng muốn tìm Bạch lang quân để hợp tác thì chàng nghĩ lại.

Giang Lai dùng nhẫn ngỏ ý, bày kế "đuổi khéo" Bạch Dĩnh Sinh (Trần Nhược Hiên) đi. Đeo lại nhẫn cho "hồng hài nhi", Thiện Bảo bày tỏ nàng sẽ giúp chàng tìm ra kẻ truy sát, gặp dữ hóa lành. Giang Lai nhân cơ hội rủ đại tiểu thư chơi xích đu để đánh tiếng với cả phủ. Từ Trình quản sự đến công tử họ Hạ - Dương đều tức điên muốn "đì" Lục Giang Lai. Chàng ngạo nghễ nghênh chiến với tất cả, công khai mình là "con én nhỏ của Bảo Nhi".

Nhờ người hầu đắc lực Thiện Bảo sắp xếp bên cạnh, Giang Lai biết được Hạ Tinh Minh "ném đá giấu tay" trong buổi tái chiến của chàng và Dương Đỉnh Thần. Chàng vẫn chiến thắng nhưng bị thương nặng ở tay độc được bôi trên thanh kiếm, may nhờ Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) dốc sức cứu chữa.

Vết thương trông đáng sợ nhưng thực chất không ảnh hưởng sâu vì Giang Lai đã uống sẵn thuốc giải. Tuy nhiên, chàng giả vờ như chỉ còn sức tàn để làm sự việc thêm um sùm. Tổ mẫu Vinh thị biết chuyện, triệu tập tất cả đến điều tra. Yến Bạch Lâu cũng tra ra kẻ hầu bôi độc, vạch tội Hạ Tinh Minh. Lục Giang Lai vừa tỏ ra tức giận mỉa mai hắn vừa giả đò bao dung, ưu tiên thể diện cho các gia tộc.

Dương - Hạ lang quân lộ bản chất xấu ngay trước mặt tổ mẫu. Bà tuyên bố vẫn để họ tham gia lễ tạ Tổ Trà nhưng không còn cửa làm rể họ Vinh. Khoảnh khắc chàng nháy mắt ra hiệu cho Thiện Bảo nương theo mình khiến nàng chắc chắn Giang Lai cố ý sắp đặt sự việc diễn ra như vậy.

Xử lý tất cả êm xuôi, nàng nói chuyện riêng với Giang Lai, bên trong lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn vạch trần "hồng hài nhi" chỉ giả vờ, lời nói luôn thật giả lẫn lộn. Tuy nhiên, nàng cũng mủi lòng khi chàng "tròn mắt" tỏ bày bản thân làm vậy chính là kế sách "diệt ổ rắn" toàn vẹn nhất bởi biết nàng không có cách đuổi cổ công tử họ Hạ - Dương vì mối làm ăn của các bên. Mặt khác, chàng cũng "thả thính" rằng, những kẻ tiểu nhân lui bớt thì Thiện Bảo có thể tùy ý lựa chọn phu quân mình ưng mắt.

Đến tập 8, khán giả được biết thêm một chút về quá khứ của Thiện Bảo thông qua ác mộng của nàng. Hạ Tinh Minh và Vinh Thiện Bảo có thù từ nhỏ khi nàng là người đứng sau giành lấy mối làm ăn từ hắn. Không có được thì đạp đổ, Tinh Minh lén hạ độc vào giếng nước quý tưới trà của họ Vinh.

Giang Lai nhanh trí đoán ra ý đồ của hắn, kịp thời bắt tại trận. Thiện Bảo trò chuyện với "hồng hài nhi", cho chàng biết cây trà cổ thực chất là đồ tiến vua, cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong lễ tạ Tổ trà sắp tới.

Cuối tập 8, ngũ tiểu thư bất ngờ xuất hiện che ô cho Hạ Tinh Minh. Nàng là người thông minh, hiểu lòng người. Nàng từng nói với Bạch Dĩnh Sinh rằng hai người giống nhau, tuyên bố sẽ tìm một người có địa vị thay vì ở bên một người tâm đầu ý hợp nhưng bần hàn như chàng. Liệu Tinh Minh có phải là "con cờ" mà nàng lựa chọn và sẽ là phản diện trong những tập tới?

Trailer tập 9 Ngọc Minh Trà Cốt hé lộ biến cố mới tại lễ tạ Tổ trà. Một nhân vật mới cũng xuất hiện, bà đến tìm đại tiểu thư trong ồn ào và dường như là người biết một bí mật động trời nào đó. Nhá hàng tập mới có đoạn nhị - tứ tiểu thư tố có người mạo danh "trà cốt" (người có thiên phú về trà).

Xuyên suốt 8 tập phim, Vinh Thiện Bảo là người duy nhất được mệnh danh là "trà cốt" nên mới được coi là người kế thừa hàng đầu. Theo đó, có thể người phụ nữ lạ mặt kia đã tuyên bố có kẻ mạo danh "trà cốt", hướng sự nghi ngờ về phía Vinh Thiện Bảo - hoặc cô là chủ mưu hoặc là được hưởng lợi.

Tứ tiểu thư chỉ ra em út trong nhà - Vinh Quân Hoàn mới là "trà cốt". Cô bé có thể phân biệt được các loại trà đặc biệt mà người thường khó nhận biết. Chuyện này sẽ ảnh hưởng ra sao đến danh dự Thiện Bảo. Bởi nàng luôn là người bảo bọc cho Quân Hoàn nên rất có thể sẽ bị giá họa cố ý giấu "trà cốt" thực sự để nhận vinh hiển.

Ngoài ra, Dương Đỉnh Thần cũng nhặt được một chuỗi hạt khi chạm mặt Quân Hoàn trong đêm. Hắn sẽ dở trò gì? Tai vạ đến bất ngờ ở lễ tạ quan trọng, Giang Lai và Bạch Lâu sẽ nghĩ cách gì để giải vây cho crush?

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, lên sóng buổi trưa hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi qua iQIYI hoặc Mangoplus.