Beyond The Story - BTS: Chuyện 10 năm giờ mới kể, siêu sao toàn cầu từng muốn bỏ cuộc

HHT - "Chúng tôi ai cũng từng muốn nói lên từ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng không một ai dám thực hiện", đó là lời bộc bạch của SUGA trong cuốn tự truyện của BTS "Beyond The Story". Hàng loạt miền kí ức trong một thập kỷ đã được các chàng trai hồi tưởng kể lại, trở thành chất xúc tác cho nội dung trở nên chân thực và cảm động hơn.

Cuốn sách đặc biệt với tựa đề Beyond The Story: 10-Year Record of BTS được phát hành vào đúng ngày sinh nhật của AMRY (fandom của BTS) - 9/7, là món quà to lớn mà fan nhận được từ các chàng trai.

Được chấp bút bởi chính 7 thành viên BTS và nhà báo Kang Myeong Seok (biên tập viên tạp chí Weverse của HYBE), Beyond The Story là một cuốn tự truyện kể lại hành trình 10 năm hoạt động của nhóm, những mẩu chuyện khi còn là thực tập sinh, lo lắng vào những ngày đầu ra mắt cho đến khi nổi tiếng và hiện tại khi đã trở thành một ngôi sao thế giới.

Cuốn sách hơn 500 trang nhưng khiến người đọc phải ngẫm nghĩ như một cuốn tiểu thuyết dài. Con đường chạm tới ánh hào quang của BTS vốn được biết là không bằng phẳng, trải qua muôn vàn "hỉ nộ ái ố". Sự thành công đó vẫn như một đoá hoa hồng diễm lệ nhưng đầy gai nhọn. Mỗi lời bộc bạch của từng thành viên được thể hiện chân thành tới mức đau lòng.

7 chàng trai bắt đầu sự nghiệp với tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" mang ý nghĩa ngăn chặn định kiến ​​​​và áp bức xã hội. Đứng dưới sự khắc nghiệt của nền công nghiệp K-Pop, nhiều người cho rằng những thứ mà nhóm đã phải chịu đựng chỉ là một lẽ hiển nhiên, không tránh khỏi trong cái nghề gọi là "Idol". Nhưng thực chất, nhìn lại những gì BTS đã phải trải qua nặng nề tới nỗi hai chữ "bất công" chưa hẳn đã đong đếm hết.

Cuốn sách gợi lại khoảng thời gian năm 2014 - 2016 mà cả BTS lẫn ARMY đều không thể quên: Bị tiền bối, đồng nghiệp phớt lờ thậm chí chế giễu vì không có nổi một đề cử hạng 1 tại show âm nhạc hằng tuần, trở thành cú sốc tâm lí lớn của các thành viên. Sự kiện "Break Wings" trở thành một trong những quá khứ đau lòng nhất của nhóm, hashtag "Đạo nhái thiếu niên đoàn" chiếm lĩnh top trend khi BTS giành được chiến thắng đầu tiên, liên tục bị tố cáo gian lận, trang web của Nhà Xanh bị sập bởi hàng loạt đơn kiến nghị "giải tán BTS".

Beyond The Story cũng kể lại những câu chuyện vui mà các thành viên hay nói tới như sự cố bánh bao của đôi đồng niên V và Jimin, sự phàn nàn của Jin khi bị "lừa" vào BigHit, hay câu chuyện em út Jung Kook vì thấy trưởng nhóm RM quá ngầu nên quyết định gia nhập công ty...

Tất cả đều cho thấy đâu đó bên trong RM, SUGA, Jin, j-hope, Jimin, V và Jung Kook vẫn chứa đựng đâu đó những tổn thương sau vẻ gai góc, lạc quan và cả sự đơn thuần của những thiếu niên tuổi đôi mươi Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook.

Chúng mình đang thực hiện dự án Love Yourself nhưng lại chẳng thể yêu lấy chính bản thân mình. V

Bọn mình bắt đầu suy ngẫm về những thứ mà tụi mình đánh mất khi trở thành một người nổi tiếng. Mình thường tự hỏi “ Điều này thật sự là hạnh phúc sao? Lúc đó không chỉ có ARMY mà còn vô số những ánh mắt khác luôn nhìn chằm chằm về tụi mình, những nỗi lo cũng như thế lớn dần lên. Jimin

Nếu lúc đó có ai đó rời đi, mình sẽ rời xa khỏi ngành giải trí và tìm một việc khác để sinh sống. Jin

Tất cả chúng tôi đều muốn thốt ra câu "Bỏ cuộc thôi", nhưng không một ai có thể tự nguyện đứng ra làm điều đó. SUGA

Điều này khiến tôi cảm giác như đang đi trên một chiếc cầu thủy tinh được liên kết bởi những rào cản. Và chúng tôi nhận thức được dưới chân mình là vực sâu thăm thẳm, điều đó thật sự rất đáng sợ, chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi thì chúng tôi sẽ lập tức rơi khỏi vị trí hiện tại. Mỗi khi tôi gặp fan, tôi cảm thấy biết ơn tới mức tôi muốn có thể được ôm họ vào lòng và nói “Cảm ơn mọi người rất nhiều”, “Cảm ơn mọi người vì đã giúp mình được sống, được thở và được làm nhạc. RM

Nếu ai đó hỏi tôi có từ ngữ nào trở thành động lực để tôi phấn đấu, thì tôi sẽ trả lời rằng đó là ARMY và cả Love Myself. Jung Kook

Chúng tôi cứ chạy và cố gắng, vì nghĩ rằng nếu ARMY có thể cười và hãnh diện thì đó chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi. j-hope

Biên tập viên Kang Myeong Seok đánh giá: "ARMY đã biến BTS từ một nhóm chật vật để tồn tại trong ngành công nghiệp giải trí trở thành một siêu sao toàn cầu. Và hiện tại, ARMY đã đóng góp cho xã hội bằng nhiều cách khác nhau. ARMY là người hâm mộ, là người ủng hộ mạnh mẽ cho BTS, tôi đánh giá họ là một thương hiệu."

Thời gian trôi qua nhưng những câu chuyện này vẫn còn nguyên giá trị, dù là những câu chuyện lần đầu được kể, hay những câu chuyện đã nghe qua nhiều lần thì mỗi khi đọc, Beyond The Story vẫn đọng lại những cảm xúc bồi hồi khó tả. Đó là BTS, từ con số âm tới ngôi sao toàn cầu, và hơn thế, là những chàng trai truyền cảm hứng yêu mình, yêu đời tới khán giả toàn cầu.