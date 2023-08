Lớn hơn một giáp, Seungyeon (KARA) vẫn vào vai em gái của nam idol K-Pop Gen 3

HHT - Cư dân mạng xứ Hàn không khỏi sốc khi thấy Seungyeon (KARA) được chọn vào vai em gái của Chani (SF9) trong bộ phim truyền hình mới của đài TVING.

Bộ phim truyền hình mới toanh của TVING mang tên dự kiến The Love Story of Chunhwa đã tiết lộ dàn diễn viên hoàn chỉnh, bao gồm nữ chính Go Ah Sung, nam chính Jang Ryul... Tuy nhiên, gây sốc nhất cho cư dân mạng xứ Hàn lại là hai cái tên Seungyeon (KARA) và Chani (SF9).

Seungyeon sinh năm 1988 và là thành viên của KARA - nhóm nữ đình đám của K-Pop Gen 2. Còn Chani (SF9) sinh năm 2000, thuộc nhóm nam K-Pop Gen 3. Tuy hơn Chani 12 tuổi nhưng trong The Love Story of Chunhwa, Seungyeon sẽ vào vai cô em gái thông minh và xinh đẹp của Chani.

Khoảng cách tuổi tác của cả hai đã khiến Knet không khỏi xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng dù trông Seungyeon trẻ hơn tuổi thật nhưng việc cô đã debut và hoạt động trong K-Pop rất lâu rồi nên sẽ rất khó để mọi người cảm được nhân vật em gái của cô ấy, do Seungyeon lớn hơn Chani hẳn một giáp:

"Ngay cả khi Seungyeon vẫn có khuôn mặt trẻ con thì mọi người đều biết cô ấy đã hoạt động quá lâu nên sẽ không ai bị thuyết phục".

"Thật vô lý! Hẳn phải có một khúc quanh nào đó trong câu chuyện".

"Tôi không thể tin rằng Seungyeon đã ngoài 30. Trông cô ấy vẫn như mới đôi mươi..."

"Tôi nhớ Seungyeon trông chững chạc hơn nhiều khi cô ấy đóng phim với Rowoon. Chani trông trẻ hơn Rowoon rất nhiều nên..."

The Love Story of Chunhwa kể về hành trình tìm chồng của công chúa Hwa Ri (Go Ah Sung). Với tính cách độc lập, tự do, cô không muốn nghe theo hôn nhân sắp đặt, mà lên đường tìm kiếm hôn phu cho chính mình.

Choi Hwan (Jang Ryul) là người đầu tiên trong danh sách hôn phu tiềm năng của công chúa Hwa Ri. Anh là một thương gia giàu có, điển trai và nổi tiếng lăng nhăng. Tuy nhiên, người đàn ông này như đang che giấu một bí mật.