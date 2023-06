Bị chê cũ rích sến sẩm, "King The Land" vẫn tăng vọt rating nhờ chemistry Yoona - Junho

HHT - Tập 1 nhận về nhiều phản hồi tiêu cực, nhưng "King The Land" (Khách Sạn Vương Giả) vẫn đạt mức rating tăng mạnh ở tập 2. Đâu là điểm sáng để "King The Land" bứt phá đến thế?

King The Land kể về chuyện tình của cặp đôi oan gia Gu Won (Junho) và Cheon Sa Rang (Yoona). Gu Won là thuộc tầng lớp tài phiệt, là người thừa kế khách sạn, căm ghét người có nụ cười giả tạo. Trong khi Sa Rang lại là cô gái tươi sáng, hay cười.

Tập 1 lên sóng, King The Land nhận về nhiều lời chê bai vì mô-típ cũ rích lọ lem hoàng tử, "oan gia ngõ hẹp" sau đó quay lại yêu nhau. Nhiều chi tiết bị chê sến sẩm, lỗi thời và không có điểm mới. Ghi nhận mức rating tập 1 là 5,1% trung bình toàn quốc, King The Land có một bước khởi đầu khá tốt so với những tranh cãi bủa vây.

Ở tập 2 mới lên sóng, King The Land nhận mức rating 7,5% trung bình toàn quốc, theo thống kê từ trang Nielsen Korea. Về lý thuyết, với những chỉ trích và lời chê bai dưới nhiều bài viết lọt "hot topic" trên các diễn đàn, rating tập mới của King The Land phải giảm đi. Nhưng trái lại, tỷ suất người xem còn tăng lên 2,4%.

Trên theqoo, Knet bày tỏ sự bất ngờ vì con số trên:

"Người ta chỉ trích phim nhiều, nhưng tôi đoán là phim này cũng hài hước đi. Dù sao thì cũng chúc mừng."

"Cảm giác đây là dòng phim rom-com (hài, lãng mạn) từ thời xưa. Phim khá là vui, Junho và Yoona đều đẹp và visual thì bừng sáng. King The Land là một bộ phim giải trí, nhẹ nhàng và dễ xem."

Nhiều khán giả gọi King The Land là một bộ phim "vô tri", vì người xem không cần phải sử dụng đầu óc quá nhiều để suy đoán về tính logic. Dù theo mô-típ cũ nhưng vẫn có một lượng lớn khán giả thích nội dung rom-com nhẹ nhàng, không quá nhiều drama như King The Land.

Giữa một rừng các bộ phim có đề tài giật gân, tranh đấu giữa các giai cấp... thì King The Land giúp khán giả nhẹ đầu vì những tình tiết hài hước, vừa đủ để xem thư giãn sau một ngày, một tuần làm việc, học tập căng thẳng, mệt mỏi.

Dường như do mối quan hệ đã thân thiết nhiều năm ngoài đời, phản ứng hóa học khi lên phim của Yoona và Junho cũng tự nhiên, dễ chịu và đáng yêu. Việc bộ đôi chính đều là 2 cây visual đình đám của K-Pop khiến mỗi khung hình đều bừng sáng chính là một trong những điểm níu chân người xem.