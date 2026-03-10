Các bước để tổ chức và sắp xếp lại tủ đồ mà không cần đổ một giọt mồ hôi

HHTO - Nếu bạn có khá nhiều quần áo và phụ kiện, thì việc phân loại và cất giữ chúng hẳn khiến bạn cảm thấy khó khăn. Việc có thể nhìn thấy mọi thứ mà mình có giúp đầu óc bớt rối bời, khi tủ đồ được sắp xếp gọn gàng và khoa học, quần áo của bạn không chỉ trở nên đẹp hơn, mà công cuộc phối đồ cũng mượt mà hơn.

1. Dành trọn một ngày để phân loại và sắp xếp

Dĩ nhiên là ai cũng thích tủ quần áo gọn gàng sạch đẹp, nhưng công cuộc phân loại và sắp xếp có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn là hài lòng. Thay vì dọn dẹp tủ quần áo một cách ngẫu nhiên, hãy dành trọn một hoặc hai ngày để sắp xếp đồ đạc theo từng khu vực.

Dành ra hẳn một phần lớn thời gian để tổ chức lại mọi thứ, bạn sẽ hoàn thành nhanh hơn và cảm thấy hài lòng hơn.

2. Sắp xếp theo nhóm sản phẩm trước, rồi theo màu sắc sau

Chúng ta đều đã thấy những tủ quần áo được sắp xếp theo màu sắc rất đẹp trên Instagram, nhưng đó chỉ là hình ảnh tạo cảm hứng thôi!

Nếu bạn chỉ xếp đồ theo màu sắc thì nó chỉ đẹp chứ không khoa học, vài ngày là lại rối tung lên. Đầu tiên phải chia khu trước đã, sau đó là phân loại từng nhóm sản phẩm, rồi cuối cùng mới sắp xếp theo màu sắc ở từng nhóm đồ.

3. Cất giữ những món trang nhỏ trong hộp đựng

Nhiều nàng hay làm mất hoặc mua xong rồi quên những món phụ kiện nhỏ, như bông tai, nhẫn... vì chúng thường vứt lung tung trong ngăn kéo. Nếu không muốn bị mất chúng nữa, hãy đầu tư vào các giải pháp lưu trữ khoa học, như những khay nhung chia ô, đặt vào trong ngăn kéo, giúp giữ chúng ở đúng vị trí và dễ dàng lấy ra.

Hoặc mua hộp đựng trang sức đa tầng, ngăn chia sẵn giúp bạn lưu trữ mọi món trang sức tiện lợi hơn.

4. Sử dụng móc treo đồng bộ

Ngay cả khi bạn đã ủi/là quần áo phẳng phiu và treo lên ngăn nắp, tủ đồ của bạn trông vẫn rối và lộn xộn, thì đó có thể là do những chiếc móc treo không đồng bộ. Hãy chuyển qua dùng móc treo đồng bộ và không nên chọn loại quá sặc sỡ, thay vào đó là màu trắng, xám hoặc đen. Cách này không chỉ khiến tủ đồ trông gọn hơn thấy rõ, mà nhìn cũng rất cao cấp!

5. Tối ưu hóa không gian lưu trữ theo chiều dọc

Khi bạn sở hữu nhiều đồ nhưng không gian tủ quần áo lại hạn chế, bạn phải sáng tạo hơn trong việc tìm giải pháp lưu trữ. Hãy tận dụng không gian theo chiều dọc để có càng nhiều chỗ càng tốt. Để thực hiện điều này, bạn cần có trí tưởng tượng cho việc tổ chức và phân bổ đồ đạc. Bạn có thể dùng các loại móc và giá đỡ để chứa đựng đồ sao cho phù hợp.