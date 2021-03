Bị nghi ngờ “tặng” 100.000 lượt dislike cho MV “Rain On Me”, ARMY hồi đáp cực ngầu

HHT - Những ngày qua, việc MV “Rain On Me” (Lady Gaga - Ariana Grande) bỗng tăng thêm 100K dislike sau khi giành chiến thắng tại Grammy Awards 2021 là một trong những chủ đề được bàn luận rất sôi nổi. Hầu như mọi nghi vấn đều đổ dồn về ARMY - fandom của BTS. Vậy thực hư câu chuyện này là thế nào?

Grammys lần thứ 63 vừa diễn ra vào ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam). Tại Grammys năm nay, BTS lần đầu tiên có được một đề cử chính thức, đó là ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance. Dẫu biết việc rinh “kèn vàng” về nhà là rất khó nhưng các ARMY đều hy vọng vào một chiến thắng cho BTS. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là Rain On Me của bộ đôi Lady Gaga và Ariana Grande đã được xướng tên.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi chiến thắng này được công bố, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng MV Rain On Me bỗng dưng có số lượt dislike tăng chóng mặt, lên đến tận 100.000 lượt. Nguồn tin cho rằng do bất mãn với việc BTS trượt “kèn vàng” nên ARMY đã rủ nhau “tặng” dislike cho MV Rain On Me để thể hiện nỗi bức xúc.

ARMY bị nghi ngờ cực mạnh khi lượt dislike của MV "Rain On Me" tăng đột biến.

Ngay lập tức, mọi mũi dùi đồng loạt chĩa về phía ARMY. Fandom của BTS phải hứng chịu những sự chỉ trích rất nặng nề. Nhiều trang mạng không ngần ngại kêu gọi, nhắn nhủ đến ARMY rằng “Cần một cộng đồng nghe nhạc văn minh hơn”.

Gần 3 ngày hứng chịu cảnh bị “ném đá”, đến ngày 17/3, ARMY đã tung bằng chứng thuyết phục để minh oan cho mình.

Ngày 30/8/2020, có thể thấy MV “Rain On Me” đã có hơn 237K dislike. (Ảnh: Con Mèo Trên Gác Xép)

Đến ngày 3/9/2020, khi MV cán mốc 200 triệu view thì lượt dislike là 239K. (Ảnh: Con Mèo Trên Gác Xép)

Bây giờ hãy xem thử trong ngày diễn ra Grammys, số lượt dislike biến động như thế nào.



Lúc 1h16' ngày 15/3 là 271K dislike. (Ảnh: Con Mèo Trên Gác Xép)

Lúc 5h04’ ngày 15/3 là 273K dislike. (Ảnh: Con Mèo Trên Gác Xép)

Lúc 18h8’ ngày 15/3 là 289K dislike. (Ảnh: Con Mèo Trên Gác Xép)

Ảnh chụp màn hình

Tài khoản chuyên cập nhật số liệu của fan Lady Gaga cũng đã thống kê số liệu của MV Rain On Me trong 24h, từ 0h00 ngày 15/3 đến 0h00 ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), theo đó lượt dislike tăng khoảng 30.000.



Thậm chí, ở thời điểm những bài viết bịa đặt MV "Rain On Me" tăng 100.000 dislike được đăng tải, MV mới chỉ tăng khoảng 4 nghìn lượt dislike. (Ảnh: DOPE 0613 - BTS Charts VN)

Trong khi đó, Grammy năm nay bắt đầu trao giải từ 2h sáng ngày 15/3 theo giờ Việt Nam. Chỉ cần làm vài phép tính toán đơn giản, chúng ta có thể thấy không có chuyện MV Rain On Me tăng hơn 100K lượt dislike chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi Lady Gaga và Ariana Grande chiến thắng như lời đồn. Đó là chưa nói, đối thủ cạnh tranh của Lady Gaga và Ariana Grande tại Grammys năm nay cũng không phải chỉ có mỗi BTS, vì thế đổ hết mọi tội lỗi lên ARMY là một điều rất phiến diện.