BLACKPINK nhận huân chương từ Hoàng gia Anh: Rosé có đặc quyền cao hơn 3 thành viên

HHT - BLACKPINK là nghệ sĩ thứ tư được tặng Huân chương MBE từ Hoàng gia Anh. Vì sở hữu quốc tịch New Zealand, Rosé sẽ nhận được toàn bộ đặc quyền khác hẳn với 3 mảnh ghép còn lại của BLACKPINK.

Sau khi dự quốc yến tại Cung điện Buckingham, BLACKPINK tiếp tục khiến fan tự hào khi được Vua Charles III trao tặng Huân chương Đế quốc Anh (Member of the Most Excellent Order of the British Empire - MBE).

BLACKPINK được trao Huân chương vì những đóng góp của nhóm trong việc truyền thông điệp bảo vệ môi trường, cảnh báo biến đổi khí hậu, với tư cách là Đại sứ quan hệ công chúng của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26) và Đại sứ quảng bá cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Tờ Washington Post và Daily Mall cho biết, cùng nhận Huân chương MBE, nhưng quyền lợi của từng thành viên BLACKPINK khác nhau. Jisoo, Jennie, Lisa sẽ là thành viên "danh dự", sự công nhận chỉ mang tính biểu tượng, như đối với những công dân nước ngoài.

Rosé mang quốc tịch kép, trong đó có New Zealand nên với tư cách công dân của Khối Thịnh vượng chung, Rosé nhận được toàn bộ đặc quyền và vinh dự của Huân chương. Cô có quyền được sử dụng tên đính kèm với tước hiệu "MBE" là Roseanne Park MBE hoặc Thành viên của Huân chương Đế quốc Anh Roseanne Park.

Rosé sẽ được xã hội công nhận, đối xử đặc biệt trong bối cảnh ngoại giao. Ngoài ra, cô cũng như con cái của mình có quyền được tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Thánh Phao-lô (St. Paul's Cathedral) - nơi đám cưới Hoàng gia được diễn ra.

Nhờ Huân chương được nhận, gia đình của Rosé cũng đủ điều kiện để đăng ký huy hiệu cho gia đình.