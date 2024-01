Bóng hồng "Death's Game": Park So Dam lột xác, Go Yoon Jung chờ thời cơ vụt sáng

HHT - Bên cạnh việc sở hữu dàn nam thần 10 điểm từ nhan sắc tới diễn xuất, một yếu tố khác tạo nên thành công của "Death's Game" (Trò Chơi Tử Thần) là sự góp mặt của những bóng hồng "đa-zi-năng" của màn ảnh Hàn.

Go Yoon Jung

Là một trong những diễn viên thế hệ mới của màn ảnh Hàn, Go Yoon Jung gây ấn tượng mạnh với nhiều dạng vai từ chính tới phụ nhờ visual sáng và diễn xuất dễ chịu. Không có nhiều đất diễn trong Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) nhưng nữ diễn viên sinh năm 1996 vẫn để lại ấn tượng mạnh khi thể hiện xuất sắc những biến hoá cảm xúc của nhân vật Lee Ji Soo.

Nhân vật Lee Ji Soo đã mang lại sự chữa lành cho người xem với hình tượng tươi sáng, tích cực và ân cần. Go Yoon Jung đã thể hiện "phản ứng hóa học" trái ngược cùng với Seo In Guk và Lee Do Hyun trong một câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại.

Sau Death's Game, Go Yoon Jung được kỳ vọng sẽ còn bùng nổ màn ảnh nhỏ hơn nữa khi đảm nhận vai chính trong phần phim được coi là ngoại truyện của Hospital Playlist - A Life of a Resident That Will Be Wise Someday. Cô vào vai bác sĩ nội trú năm nhất. Phim dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm nay.

Park So Dam

Park So Dam vốn là cái tên quen thuộc với nhiều tác phẩm đình đám như Cinderella and Four Knights (Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ), Record Of Youth (Ký sự thanh xuân)... nổi bật nhất phải kể đến bom tấn toàn cầu Parasite (Ký Sinh Trùng). Nhưng trong Trò chơi tử thần, Park So Dam đã mang tới một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Vai diễn Thần chết trong Trò Chơi Tử Thần là một vai diễn nặng đô, Park So Dam phải giữ biểu cảm lãnh đạm xuyên suốt bộ phim, nhưng vẫn phải có những dao động để thể hiện tâm tư một cách kín đáo nhất. Điều này được So Dam thực hiện hoàn hảo trong từng ánh mắt.

Gia nhập làng giải trí được 10 năm, Park So Dam đã cống hiến cho khán giả hơn 40 tác phẩm. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Park So Dam tiết lộ bản thân là người cuồng công việc, mãi cho tới khi biết được mình bị bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú vào 2 năm trước cô mới hiểu được cơ thể đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.

Trò Chơi Tử Thần đã trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1991, khi đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động để chiến đấu với bệnh tật.

Trò Chơi Tử Thần vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu của nền tảng Prime Video, lọt top 10 của 71 quốc gia và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhờ "hiệu ứng truyền miệng" từ nội dung hấp dẫn và thông điệp sâu sắc.