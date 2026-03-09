Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đẹp hơn mỗi ngày

Tóc Tiên lần đầu lên bìa Marie Claire Việt Nam, chia sẻ về một năm đầy thử thách

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Ca sĩ Tóc Tiên có bộ ảnh kết hợp cùng một thương hiệu trang sức xa xỉ cho tạp chí Marie Claire Việt. Bộ ảnh có cái tên vô cùng thu hút: Tóc Tiên - Không để "tiếng ồn" có cơ hội.

Lần đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Marie Claire Việt Nam số tháng 3, ca sĩ Tóc Tiên nhận bão lời khen cho loạt ảnh vô cùng cá tính.

Trải qua một năm với nhiều thử thách, ca sĩ Tóc Tiên nhận ra giá trị của lòng biết ơn. Sau những biến động không ngờ tới, điều cô mong ở những hành trình sắp tới là tiếp tục giữ được sự vững vàng, dịu dàng với mọi thứ và với chính mình, đồng thời hoàn thiện những dự án âm nhạc mà cô và ê-kíp đang ấp ủ.

Khi được hỏi muốn gửi điều gì đến những người phụ nữ đang đứng trước những ngã rẽ dài hạn trong sự nghiệp, Tóc Tiên cho rằng điều quan trọng nhất là phải hiểu mình đủ sâu trước khi để bất kỳ tiếng nói nào từ bên ngoài định nghĩa con đường của mình.

“Đừng để những ‘tiếng ồn’ bên ngoài định nghĩa bạn là ai. Tiên mong tất cả mọi người đều hiểu rằng chính bạn phải là người hiểu mình đầu tiên, và cũng là người cuối cùng ở lại để bao dung với chính mình. Khi bạn hiểu mình đủ sâu, mọi lựa chọn đều trở nên đúng, đúng với chính mình.”

Bộ ảnh được chia sẻ đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cũng có thể coi là lời động viên, cổ vũ của Tóc Tiên tới "một nửa thế giới", cho dù trải qua chuyện gì, hãy luôn vững vàng và đặc biệt, không để "tiếng ồn" có cơ hội tác động đến cuộc sống của bạn.

JEANIE - Ảnh: FBNV
