Byeon Woo Seok (Lovely Runner) đến Nha Trang, diện mạo thu hút chấp cả cam thường

HHT - Người hâm mộ Việt đang xôn xao trước thông tin Byeon Woo Seok đang du lịch tại Nha Trang qua hình ảnh đăng tải bởi nhân viên tiệm café anh ghé tới chiều nay.

Byeon Woo Seok là cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Hàn tới Việt bởi hình tượng nam chính chuẩn “gu của mọi nhà” trong bộ phim Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy). Bởi vậy nên thông tin nam diễn viên đang du lịch tại Việt Nam khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều fan ước rằng có thể đặt vé máy bay vào Nha Trang ngay lập tức để may mắn gặp nam diễn viên.

Tuy bức hình được chụp vội nhưng fan vẫn có thể thấy vẻ đẹp trai bất chấp cam thường của Byeon Woo Seok. Nam diễn viên mặc áo ba lỗ, gây ấn tượng bởi thân hình săn chắc, cùng “bờ vai Thái Bình Duơng”. Hình ảnh này khiến các fan nhớ lại “ác nhân” Ryu Shi Oh mà anh từng thủ vai trong Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon).

Vui mừng và mong muốn có mặt ở Nha Trang để gặp Byeon Woo Seok ngay, nhưng fan cũng không quên kêu gọi nhau giữ sự riêng tư cho nam diễn viên. Bộ phim Lovely Runner vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng vào ngày 18/4. Fan đoán rằng có lẽ anh đang tận hưởng quãng thời gian trống để nghỉ ngơi.

Lovely Runner không chỉ thu hút khán giả bởi nội dung hấp dẫn với nhiều bất ngờ khó đoán mà còn bởi cặp đôi chính, đặc biệt là nhân vật Ryu Sun Jae do Byeon Woo Seok thủ vai. Nam diễn viên trẻ thành công “hạ gục trái tim” của các fan bởi diễn xuất tự nhiên, cảm động cùng ngoại hình nổi bật và phản ứng hóa học với Kim Hye Yoon.