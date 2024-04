Lovely Runner tập 3, 4: Im Sol thành đôi sớm hơn mong đợi vì Ryu Sun Jae chủ động?

HHT - Hội phản diện "Queen of Tears" không đoàn kết có thể sẽ trở thành cơ hội để Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) "lật kèo" giành lại tập đoàn Queens. Cuộc chiến nội bộ của hai mẹ con Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) và Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) cũng đáng để chờ đợi.

HHT - Sau khi tung trailer cho phần tiền truyện tên "The Acolyte”, Disney khiến cộng đồng người hâm mộ "Star Wars" bất bình khi họ cho rằng nhà sản xuất đang lồng ghép quá mức các yếu tố LGBTQ+ cũng như nội dung có sự sai lệch so với các phần phim gốc.

HHT - Billie Eilish vừa chính thức công bố album mới "Hit Me Hard and Soft". Đây là album phòng thu thứ 3 của nữ ca sĩ sau "Happier Than Ever". Album bao gồm 10 ca khúc và đặc biệt lần này sẽ không có sự xuất hiện của bất kỳ nghệ sĩ nào khác.