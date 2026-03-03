Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Còn hoang mang nhưng cũng nhiều kỳ vọng

HHTO - Thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ được xây dựng đề án thi trên máy tính trước tháng 7/2026 và áp dụng từ năm 2027 đã được công bố. Nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra, chứng tỏ sức “nóng” của đề tài này là không nhỏ.

Từ tháng 9/2025, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục. Trong đó, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng đề án thi trên máy tính, dự kiến hoàn thành năm 2026 và thực hiện thí điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2027 tại nơi đủ điều kiện.

Ngay từ khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều chủ đề bàn luận về kế hoạch này. Bên cạnh những bình luận ủng hộ đề án, không ít học sinh cũng bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề trang thiết bị thi, đề thi, các vấn đề kỹ thuật hay kĩ năng tin học văn phòng của học sinh.

Bạn Lý Nhất Phong (lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) chia sẻ: “Vì mình thấy xu hướng chung của các kỳ thi lớn như IELTS cũng đã chuyển qua thi hoàn toàn trên máy tính nên đây cũng là quá trình chuyển đổi tất yếu. Dù vậy, không chỉ mình mà bạn bè xung quanh, đặc biệt là các em khóa dưới cũng lo lắng vì sợ lỡ thao tác nhầm hay chậm cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả bài thi”.

Bạn Phong cũng đề xuất, giáo viên có thể cho học sinh thực hiện kiểm tra trên các phần mềm như Azota để quen với môi trường thi thực tế. Thêm vào đó, nếu trong tương lai hình thức thi tự luận cũng được triển khai trên máy, thí sinh sẽ có thêm lựa chọn sử dụng Wacom hoặc các thiết bị hỗ trợ phần viết khác.

Kỹ năng nhập thông tin từ bàn phím là trăn trở của nhiều sĩ tử.

Không chỉ các bạn học sinh, nhiều giáo viên cũng có những mối lo riêng về quy trình triển khai hình thức thi này. Thầy Nguyễn Ngọc Minh Trung, giáo viên tại Trường THPT Năng Khiếu TDTT Bình Chánh, TP.HCM cho biết: “Chủ yếu các bạn học sinh cảm thấy bỡ ngỡ và lo sợ vì thứ nhất, đây là hình thức thi quá mới, các bạn không phải ai cũng có điều kiện được trải nghiệm trước đó nên dễ gây cảm giác lạ lẫm. Thứ hai, nhiều bạn cũng không tự tin khả năng tin học của bản thân nên có tâm lý khá stress”.

Trên thực tế, kế hoạch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đã được đề cập từ năm 2019. Bên cạnh đó, hình thức thi tuyển sinh trên máy tính đã được nhiều trường đại học lớn bắt đầu ứng dụng và có những hiệu quả nhất định như Đại học Bách khoa Hà Nội hay Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn ảnh minh họa: VNU

Việc triển khai thí điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027 không chỉ hướng tới nâng cao hiệu quả tổ chức mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành giáo dục. Thầy Trung tin rằng, đây là phương thức thi có thể giúp học sinh và các bậc phụ huynh nhận diện tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng tin học văn phòng. Cùng với đó, cách thức này sẽ giúp các kỳ thi tuyển sinh trong tương lai được xây dựng an toàn, tiết kiệm, minh bạch và công bằng hơn.