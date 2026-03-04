4 mốc thời gian quan trọng thí sinh 2K8 cần nhớ trong kỳ tuyển sinh đại học 2026

HHTO - Kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2026 được đánh giá là một trong những mùa tuyển sinh có tiến trình sớm và yêu cầu thí sinh chủ động hơn trong từng khâu đăng ký, xét tuyển. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, có 4 mốc thời gian quan trọng mà thí sinh bắt buộc phải ghi nhớ để tránh sai sót, lỡ cơ hội vào đại học.

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ đầu tháng 7

Từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7/2026, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép đăng ký mới, bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Tuy nhiên, mọi thao tác phải hoàn tất trước 17h ngày 14/7. Đây được xem là giai đoạn mang tính quyết định, đòi hỏi thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng thứ tự ưu tiên các nguyện vọng để tối ưu cơ hội trúng tuyển.

Hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển đúng hạn

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Hạn cuối nộp lệ phí là 17h ngày 21/7/2026. Đây là điều kiện bắt buộc để nguyện vọng được hệ thống ghi nhận hợp lệ. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, thí sinh sẽ không được xét tuyển, dù đã đăng ký nguyện vọng trước đó.

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 vào giữa tháng 8

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống tuyển sinh và website của các trường để kịp thời nắm bắt kết quả.

Kết quả trúng tuyển đợt 1 có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để thí sinh quyết định xác nhận nhập học hoặc tiếp tục tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sau đó.

Xác nhận nhập học trước ngày 21/8

Mốc cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng là xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8/2026.

Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, thí sinh sẽ bị coi như từ chối nhập học và có thể mất quyền trúng tuyển ở nguyện vọng đã đỗ.