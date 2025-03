Các nhãn hàng xa xỉ tổn thất thế nào khi Đại sứ thương hiệu vướng scandal?

HHT - Phim truyền hình tháng 3 mang đến các bộ phim đa sắc màu, nơi Lee Dong Wook có thể ly hôn ba lần, nhưng Kang Tae Oh cũng có thể “nảy mầm” tình yêu ở một viện nghiên cứu khoai tây. Park Bo Gum đến đảo Jeju làm trai quê, còn Park Eun Bin lại trở thành bác sĩ.

HHT - Sau khi "The Boy and The Heron" của huyền thoại Hayao Miyazaki xuất sắc giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscars 2024, năm nay tiếp tục chào đón những tác phẩm đầy chất lượng, sở hữu lối kể chuyện độc đáo và được bảo chứng bởi các hãng phim danh tiếng.