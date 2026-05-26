Show Chanel tại Seoul: Hội mỹ nam đổ bộ, Jennie BLACKPINK bùng nổ truyền thông

HHTO - Sức nóng của show Chanel tại Seoul ca chiều tăng vọt với sự đổ bộ của bộ đôi đại sứ lâu năm Jennie BLACKPINK, G-Dragon BIGBANG. Bộ đôi nam chính Ji Chang Wook, Lee Soo Huyk "đụng hàng" trang phục, đọ sắc gay cấn.

Truyền thông Hàn Quốc cả ngày 26/5 thuộc về sự kiện giới thiệu BST Métiers d’art 2026 của nhà mốt Chanel. Phần hai của sự kiện ghi nhận mức độ thảo luận tăng vọt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ sự đổ bộ của những tên tuổi lớn trong ngành giải trí.

Jennie BLACKPINK "giữ chuỗi mặc đẹp" cùng cộng sự stylist Sam Woolf trong lần dự sự kiện mới nhất của nhà mốt Pháp tại Centre Pompidou Hanwha Seoul. Nữ đại sứ diện thiết kế thuộc BST Cruise 2027 vừa mới ra mắt cuối tháng 4 vừa qua.

So với phiên bản runway, Jennie cởi bỏ áo khoác, khoe bờ vai mắc áo trứ danh. IT Girl xứ Hàn tô điểm với túi xách lông da báo, giày cao gót mũi nhọn và trang sức tông vàng gold. Kiểu tóc xoăn sóng retro giúp Jennie BLACKPINK "tỏa sáng" qua ống kính truyền thông.

Tạo hình lần này được đánh giá là dấu ấn trưởng thành rõ rệt, nhất là khi đặt cạnh lần đầu Jennie dự sự kiện Chanel tại Seoul vào năm 2017 trong khuôn khổ triển lãm Mademoiselle Privé. Sau gần 10 năm đồng hành cùng nhà mốt Pháp, phong cách của nữ đại sứ chuyển từ nét ngọt ngào kiểu tiểu thư sang hình tượng sắc sảo.

G-Dragon cũng là ngôi sao được mong đợi vào ca chiều của show diễn. Nam đại sứ nổi bật trong mẫu áo khoác từ Look 53 của dòng Cruise 2027 - BST mùa nghỉ dưỡng đầu tiên do Matthieu Blazy thực hiện cho thương hiệu. Anh phối sơ mi kẻ sọc và quần oversized đen, duy trì hình ảnh phi giới tính đã trở thành thương hiệu cá nhân suốt hơn một thập kỷ.

So sánh với thời kỳ dự show Chanel Cruise tại Hàn Quốc hơn 1 thập kỷ trước, phong cách của G-Dragon hiện tại được nhận xét có sự trưởng thành hơn đáng kể hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần nổi loạn và tính nghệ thuật cao.

Jeon Yeo Been (trái) theo đuổi phong cách quiet luxury (sang trọng thầm lặng). Kim Dami lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng, trí thức trong outfit gam màu be hiện đại.

Youn Yuh Jung xuất hiện trên hàng ghế đầu show Chanel trong mẫu váy đen cổ điển điểm cúc vàng ánh kim, khẳng định khí chất sang trọng vượt thời gian.

"Chị đại" Bae Doona ghi dấu ấn với bản phối mang hơi hướng nghệ thuật đương đại. Nữ diễn viên chọn áo khoác cardigan màu đỏ cam nổi bật kết hợp quần navy ống rộng, điểm nhấn tinh tế nằm ở hàng cúc vàng, đường viền bèo nhẹ.

Bộ đôi nam thần phim Hàn Lee Soo Hyuk và Ji Chang Wook "đụng hàng" công thức phối đồ, cùng gây thương nhớ với nhan sắc bảnh bao.

Wonhee ILLIT đại diện cho thế hệ idol Gen Z mới "lọt mắt xanh" Chanel tại thị trường Hàn Quốc. Nữ idol chọn set tweed pastel tím nhạt phối áo đen bên trong và túi mini cổ điển, mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng.



Wonbin RIIZE được ví như “bước ra từ truyện tranh” nhờ sắc vóc siêu thực. Nam idol diện sơ mi navy cùng quần tây đen cạp cao, hoàn thiện tổng thể bằng thắt lưng bản nhỏ và kiểu tóc uốn nhẹ mang hơi hướng lãng tử.