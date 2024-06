Cách cài đặt sinh trắc học tại ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản trên 10 triệu

HHT - Trong vài ngày gần đây, những cơn mưa ở miền Bắc, miền Trung thường đi kèm nhiều sấm sét, thậm chí có khi không mưa cũng vẫn có sấm. Mùa Hè năm nay, ở nước ta có thể có nhiều dông sét hơn so với những năm trước. Lý do của việc này là gì?

HHT - Miền Bắc bắt đầu có một đợt nóng diện rộng sau những ngày mưa ẩm. Trong đợt nóng này, nhiệt độ Hà Nội sẽ lên mức 43 - 45 độ C, đến chiều tối nhiệt độ vẫn rất cao.

HHT - Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đã có mưa vào cuối tuần, một số nơi mưa to đến rất to. Mưa vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tới, mặc dù mưa không liên tục. Hà Nội vẫn có thể có mưa to.