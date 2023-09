Cận cảnh nhan sắc của Zoro trong "One Piece" live-action: Mackenyu xứng danh quốc bảo

HHT - Ngay khi “One Piece” phiên bản người đóng vừa lên sóng Netflix, nam diễn viên Arata Mackenyu đã lập tức ghi điểm với khán giả bởi tạo hình điển trai xứng danh nhan sắc cấp "quốc bảo Nhật Bản". Anh đảm nhận vai Roronoa Zoro - "thợ săn hải tặc" lừng danh và là thuyền phó băng hải tặc Mũ Rơm.

Không chỉ đập tan tin đồn nối gót truyền thống "bom xịt" của phim chuyển thể, One Piece (2023) còn thỏa lòng người hâm mộ với kỹ xảo hình ảnh mượt, cốt truyện bám sát nguyên tác và dàn diễn viên "xịn xò". Trong số đó, khán giả dành nhiều lời khen cho màn hóa thân của Arata Mackenyu trong vai Roronoa Zoro.

Xuất thân là một "thợ săn hải tặc", Roronoa Zoro là thành viên đầu tiên được Monkey D. Luffy mời vào băng hải tặc Mũ Rơm. Zoro là bậc thầy về kiếm thuật, anh cũng là kiếm sĩ hiếm hoi theo "Tam kiếm phái".

Trước khi nhận lời mời của Luffy, Zoro là cái tên mà các băng hải tặc trên biển vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cũng có khao khát chiêu mộ. Sau này, Zoro là một trong những thành viên mạnh nhất ở cạnh Luffy trong cuộc phiêu lưu tiến đến Đại Hải Trình, tìm kiếm kho báu One Piece vĩ đại.

Vai Zoro do Arata Mackenyu đảm nhận. Anh sinh năm 1996, là một diễn viên gốc Nhật, tên thật là Maeda Mackenyu, còn Arata Mackenyu là nghệ danh. Vào năm 2017, anh rút gọn nghệ danh chỉ còn "Mackenyu" khi hoạt động nghệ thuật.

Thực tế, không đợi ngày live-action One Piece lên sóng, Mackenyu đã gây chú ý từ lúc anh có tên trong danh sách dàn diễn viên chính thức. Điều này không chỉ vì Zoro vốn là một nhân vật rất “hot” trong nguyên tác, mà còn bởi gia thế của nam diễn viên không khỏi khiến khán giả phải “trầm trồ”.

Arata Mackenyu là con trai của Sonny Chiba - cố nghệ sĩ, võ sư nổi tiếng của Nhật Bản. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật, vì vậy Arata có cơ hội tiếp xúc với diễn xuất ngay từ nhỏ. Ở tuổi 26, nam diễn viên đã từng góp mặt trong các dự án điện ảnh lẫn truyền hình lớn, trong đó có bom tấn Pacific Rim: Uprising (2018) của Hollywood.

Trước One Piece (2023), Arata Mackenyu cũng từng tham gia loạt phim chuyển thể như Tokyo Ghoul S (2019), Rurouni Kenshin: The Final (2021) hay Pegasus Seiya in Knights of the Zodiac (2023)...

Vốn có gương mặt điển trai thư sinh, nhiều nghi ngại đặt ra rằng Mackenyu có thể không đảm đương được vai Zoro phong trần và lạnh lùng. Nhưng Mackenyu nhanh chóng chứng minh được độ “hợp vai” khi One Piece lên sóng, phim chiếu đến đâu anh "gây thương nhớ" đến đó.

Netflix lựa chọn giữ nguyên tạo hình của Zoro trong nguyên tác từ hình dáng trang phục, khăn trùm đầu đến mái tóc xanh lá "làm nên thương hiệu" của nhân vật. Về Mackenyu, anh ghi điểm bởi tạo hình điển trai cùng thân hình vạm vỡ sau thời gian dài luyện tập để hóa thân vào vai diễn. Arata cũng mô phỏng tốt các cử chỉ, biểu cảm của Zoro khi chiến đấu.

Việc Roronoa Zoro là người duy nhất trong băng Mũ Rơm có thể sử dụng ba thanh kiếm cùng lúc cũng trở thành thử thách đối với Mackenyu. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên 26 tuổi chia sẻ rằng dù anh từng có kinh nghiệm sử dụng song kiếm, nhưng việc sử dụng ba thanh kiếm cùng lúc lại là một câu chuyện khác.

Trên phim trường, Mackenyu đã được đào tạo các bài tập riêng về hàm để có thể ngậm được chuôi kiếm thứ 3 của Zoro. Ngoài ra, Mackenyu cũng nói vui rằng anh đã khá đau khi phải xỏ 3 khuyên tai cùng lúc để chuẩn bị cho tạo hình nhân vật.

Song hành cùng những đánh giá tích cực, màn thể hiện của Mackenyu trong vai Roronoa Zoro cũng nhận về một số ý kiến trái chiều rằng diễn xuất của anh vẫn còn khá thô và “gượng”. Tuy nhiên, nhìn chung Mackenyu vẫn đang làm tốt việc dẫn dắt nhân vật, kỹ năng diễn xuất của anh vẫn có thể cải thiện hơn trong các phần phim tới.

Không chỉ Zoro, dàn diễn viên còn lại của One Piece (2023) bản người đóng đều được khen ngợi bởi tính đa dạng giới và đa dạng sắc tộc, cũng như những nỗ lực bám sát tạo hình nguyên tác của nhà sản xuất.