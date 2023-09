“One Piece” vừa ra khơi đã xô đổ kỷ lục khủng của “Wednesday” và “Stranger Things”

HHT - Trái ngược với các dự đoán, “One Piece” phiên bản live action không những không thất bại mà còn thành công rực rỡ. Vừa" ra khơi", băng hải tặc Mũ Rơm đã xô đổ kỷ lục được thiết lập trước đó bởi “Wednesday” và “Stranger Things” mùa 4.

Mùa đầu tiên của One Piece phiên bản live action (phim do người thật đóng), được chuyển thể từ manga/anime cùng tên, đã lên sóng Netflix vào 31/8. "Ra khơi" chưa được bao lâu, One Piece đã cho thấy sức hút khủng khiếp của mình khi càn quét và gây bão khắp nơi. Phim nhanh chóng xô đổ kỷ lục khổng lồ được thiết lập trước đó bởi Wednesday và Stranger Things mùa 4.

Chỉ chưa đến một tuần kể từ ngày ra mắt, One Piece đã vươn lên trở thành bộ phim truyền hình được xếp hạng số 1 tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trước đó, Wednesday và Stranger Things mùa 4 đạt được cột mốc xếp hạng 1 tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần đầu tiên phát hành - thành tích đã được coi là quá khủng.

Thành công rực rỡ của One Piece không chỉ là chiến thắng của riêng Netflix mà nó có thể được xem là chiến thắng đầu tiên của phim live action được chuyển thể bởi Hollywood. Trước đó, Hollywood nói chung và Netflix nói riêng đã “ngã ngựa” quá đau quá nhiều lần khi chuyển thể manga/anime sang live action. Các phiên bản live action đó được đánh giá từ dở thậm tệ đến thảm họa đáng quên ít nhất trong một thập kỷ. Gần nhất, Netflix đã nếm “trái đắng” với Death Note và Cowboy Bebop.

Rút gọn nhiều tình tiết so với anime nhưng vẫn giữ được tinh thần chung của nguyên tác, One Piece còn ghi điểm bởi việc lựa chọn dàn diễn viên bám sát nhân vật gốc nhất có thể. Tác giả Oda Eiichiro không chỉ tham gia góp ý kịch bản mà cả việc tuyển chọn diễn viên. Thậm chí, Oda Eiichiro còn gửi “tâm thư” yêu cầu Netflix ghi hình lại một số cảnh mà theo tác giả là “chưa đủ tốt”. Với rất nhiều nỗ lực và tinh thần tôn trọng nguyên tác, One Piece đã thoát khỏi “lời nguyền” hễ lên phim là thành thảm họa của nhiều live action trước đó.

Câu chuyện của One Piece theo chân Luffy (Iñaki Godoy) tiến ra biển lớn với khao khát trở thành Vua Hải Tặc và tìm ra kho báu vĩ đại One Piece. Trên chuyến hành trình, Luffy gặp gỡ và kết nạp nhiều thành viên mới, trước mắt có Roronoa Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) và Sanji (Taz Skylar); thành lập băng hải tặc Mũ Rơm.

Với thành công của One Piece mùa đầu tiên, đông đảo người xem mong muốn Netflix sớm gật đầu cho các mùa kế tiếp. Và càng sớm càng tốt, tất cả đều đang ngóng đợi cuộc chinh phục tiếp theo của băng hải tặc Mũ Rơm trên hành trình căng buồm đến Đại Hải Trình.

Một số bình luận của khán giả:

“Tôi! Muốn! Xem! Các! Tập! Phim! Mới! Càng! Sớm! Càng! Tốt!”

“Tôi rất hy vọng phim sẽ được làm thêm nhiều mùa mới. Các phần sau của anime rất hay và thật tuyệt vời nếu thấy chúng trong live action, dĩ nhiên là với chất lượng tương tự mùa đầu tiên.”

“Hóng mùa 2! Hóng Zoro có thanh kiếm mới!!!”

“Netflix phải gia hạn mùa 2 cho One Piece, ngay và luôn!”

“Tôi tò mò ai sẽ phá được kỷ lục hiện tại của One Piece. Có lẽ là Squid Game mùa 2 chăng?”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy những bình luận tích cực trong một bài đăng về phim live action chuyển thể từ anime.”