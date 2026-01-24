Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Can This Love Be Translated: Go Youn Jung là người mẫu của bộ ảnh tuyệt đẹp này

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đến khi phim "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated) ăn khách, nhiều khán giả mới phát hiện ra nữ chính Go Youn Jung là cô gái trong bộ ảnh chân dung đẹp nổi tiếng.

go-yoon-jung-17.jpg

Xem Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, nếu như Kim Seon Ho khiến bao cô gái xao xuyến với nụ cười má lúm, ánh mắt thâm tình thì Go Youn Jung cũng đốn tim khán giả bằng diện mạo xinh đẹp hút hồn. Nữ diễn viên từng được gọi là “cô gái có gương mặt đạt tỷ lệ kim cương” nhờ nhan sắc quá hoàn mỹ.

go-yoon-jung-15.jpg
go-yoon-jung-16.jpg

Theo các chuyên gia nhân trắc học, từ tỷ lệ giữa chóp mũi và môi, độ nghiêng của sống mũi, đường nối giữa mũi, môi và cằm rồi khung xương hàm… của Go Youn Jung đều đạt chuẩn. Nhiều cô gái chỉ cần một chỉ số đạt tỷ lệ vàng đã xinh lắm rồi nhưng Go Youn Jung thì soi góc nào cũng cho ra những con số đẹp như mơ.

go-yoon-jung-6.jpg
474472827-987025633290944-9062720208203450890-n.jpg

Thậm chí nhiều năm trước, netizen từng xôn xao với bộ ảnh profile của một nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô gái trong ảnh để tóc xõa, trang điểm rất nhẹ, chụp cận mặt nhìn thẳng vào ống kính, tự tin khoe gương mặt cân đối, đường nét hoàn hảo với đôi mắt sáng, sống mũi cao, khuôn miệng trái tim mà không cần đến lớp filter chỉnh sửa.

474475843-987025659957608-6225959532354377320-n.jpg
474613808-987025499957624-2611932048370323291-n.jpg

Bộ ảnh với màu sắc trong veo ấy từng khởi xướng thành hẳn một trào lưu, không chỉ khán giả mà nhiều sao nữ Hàn Quốc cũng đi chụp ảnh chân dung theo phong cách này. Và đến bây giờ, nhiều người mới biết cô gái trong ảnh chính là Go Youn Jung.

go-yoon-jung-4.jpg
go-yoon-jung-5.jpg

Chính nét đẹp không tì vết khiến Go Youn Jung vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là khi một bức ảnh kỷ yếu của cô bị tung lên mạng với đường nét không đẹp như hiện tại. Sau đó, bạn học rồi công ty quản lý của Go Yoon Jung khẳng định tấm ảnh đã bị can thiệp để làm nữ diễn viên nhìn xấu hơn thực tế, còn trong ảnh gốc thì Go Youn Jung vẫn có gương mặt xinh xắn ưa nhìn.

qc-4358.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tiếng yêu này anh dịch được không #Kim Seon Ho #Go Yoon Jung nhan sắc #Go Youn Jung

