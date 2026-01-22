Trai đẹp Single's Inferno mùa 5 "gây bão" chỉ với một khoảnh khắc kéo áo là ai?

Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno) chính thức trở lại với mùa 5, nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ dàn cast toàn trai xinh gái đẹp. Trong những tập đầu tiên, tâm điểm của khán giả đổ dồn vào chàng trai 25 tuổi tên Song Seung Il nhờ vẻ đẹp trai không tì vết, khiến các cô gái khác tranh giành khốc liệt.

Theo thông tin từ Địa Ngục Độc Thân, Song Seung Il làm việc tại một công ty marketing thời trang, phụ trách quảng cáo và tư vấn thương hiệu. Dù sở hữu vẻ ngoài chững chạc, anh lại là một trong những thành viên trẻ nhất chương trình.

Ngoài công việc, mỹ nam sinh năm 2001 còn là một vận động viên, đặc biệt đam mê môn võ jiu-jitsu. Trong phần giới thiệu bản thân, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi ghét thua cuộc, và nếu thua thì cả đêm không ngủ được". Anh cũng tiết lộ mình không dễ rung động, nhưng một khi đã thích ai đó thì thường sẽ tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Song Seung Il trong chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5.

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt "đổ gục" trước nét đẹp trai của Song Seung Il, nhất là thông qua những trích đoạn trong Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Song, không ít cư dân mạng còn "cảnh báo" nhau rằng đây chỉ là trai đẹp để ngắm vì giao diện "búng ra cờ đỏ" của anh chàng (gương mặt toát lên dấu hiệu nguy hiểm). Nhiều khán giả gọi Seung Il là "trai hư" điển hình, cuốn hút nhưng có thể khiến người khác "đau tim" vì tính cách khó đoán và nắm bắt.

Ảnh đời thường cuốn hút của Song Seung Il. Nguồn: @thdtmddlf

Điển hình là trong Địa Ngục Độc Thân mùa 5, ban đầu Song Seung Il đang được ghép đôi với Kim Min Ji (thường gọi tắt là Min Gee). Cặp đôi gây sốt thông qua khoảnh khắc trò chuyện tuổi tác dễ thương, nhưng sau đó có cú xoay chuyển gây sốc.

Khi được chọn bạn hẹn, Song Seung Il đã quyết định dành thời gian cho Mina Sue thay vì Min Gee khiến ai nấy ngỡ ngàng. Khoảnh khắc Min Gee kéo áo hoodie Seung Il và thì thầm "Người tôi thích là cậu đấy" vào tay anh chàng trở thành khoảnh khắc gây bão khắp mạng xã hội.

Cuộc trò chuyện tuổi tác dễ thương của Seung Il và Min Gee.

Khoảnh khắc Min Gee kéo áo Seung Il gây sốt mạng xã hội. Nguồn: @arisuknc

Với sức hút mạnh mẽ từ Seung Il, không ít "bóng hồng" khác trên đảo cũng đang nhắm đến anh. Một số khán giả theo dõi Địa Ngục Độc Thân mùa 5 lo ngại Song Seung Il có thể "lung lay" ở các tập sau, khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và bản thân anh chàng cũng đang có tâm tư riêng mà khó ai đoán được.