“Cặp đôi vàng” KathNiel chia tay sau 11 năm bên nhau khiến ai cũng tiếc nuối

HHT - Cặp đôi vàng của showbiz Philippines Kathryn Bernardo và Daniel Padilla xác nhận chia tay. Mối tình đẹp kéo dài 11 năm của KathNiel kết thúc khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Mới đây, thông qua Instagram cá nhân, nữ diễn viên Kathryn Bernardo đã đăng một bài viết, thông qua đó thông báo rằng mối tình của cô cùng nam diễn viên Daniel Padilla đã kết thúc. Cặp đôi tiên đồng - ngọc nữ với tình yêu kéo dài 11 năm của showbiz Philippines đã chính thức tan vỡ.

Kathryn đăng một tấm ảnh chụp cùng Daniel thời còn bên nhau: “Chương này đã khép lại. Tôi hy vọng điều này cuối cùng sẽ giúp tất cả chúng tôi tiến về phía trước.” Trong bài đăng, Kathryn cũng bộc bạch một phần nỗi lòng của mình sau cuộc tình tan vỡ. “Đúng là Deej và tôi đã quyết định chia tay. Những gì Deej và tôi đã có là thật. 11 năm này đã mang lại cho tôi niềm vui, sự phiêu lưu và cảm giác như được ở nhà. Anh ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi. Tôi sẽ luôn dành tình yêu cho anh ấy. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian và cuối cùng phải chấp nhận rằng chúng tôi không thể quay lại như xưa…”

Trong bài đăng về chuyện chia tay, Kathryn cũng viết cho cả các fan của KathNiel - tên ghép của cặp đôi: “Chúng tôi biết bạn đang bị tổn thương, hãy tin tôi, điều này cũng làm tổn thương cả hai chúng tôi nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rằng đây là điều chúng tôi thực sự cần.”

Kathryn kết thúc bằng một lời nhắn trực tiếp đến Daniel - người là mối tình đầu và là một tình yêu đã kết thúc của cô: “Deej, anh đã cho em 11 năm tươi đẹp và tình yêu mà em sẽ mãi trân trọng. Em sẽ luôn biết ơn.”

Ngay sau khi Kathryn đăng tải bài viết của mình, Daniel cũng phản hồi trên Instagram cá nhân bằng một bức ảnh chụp cả hai những ngày ngọt ngào xưa và tuyên bố chính thức. “Cảm ơn vì khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Sẽ khó khăn nhưng chúng ta cần phải nắm lấy tương lai. Tình yêu của anh dành cho em là vô bờ bến.”

Kathryn và Daniel lần đầu làm việc cùng nhau trong loạt phim truyền hình dành cho giới trẻ Growing Up, phát sóng vào khoảng cuối năm 2011, đầu năm 2012. Sau đó, Kathryn và Daniel tiếp tục đóng chung trong Princess and I - bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng cũng trong năm 2012. Trong hơn 10 tháng phát sóng, Princess and I đã đứng đầu bảng xếp hạng buổi tối, KathNiel thu về một lượng lớn khán giả yêu mến và trở thành một cặp đôi tình yêu siêu hot.

Kể từ đó, Kathryn và Daniel đã đóng chung nhiều dự án phim, từ truyền hình đến điện ảnh, từ She's Dating The Gangster (2014) cho đến The Hows of Us (2018). Dự án lớn cuối cùng của cả hai là loạt phim 2 Good 2 Be True năm 2023, lần đầu phát sóng song song trên kênh truyền hình Philipinnes và cả Netflix Philippines.

Vào tháng 3/2024, Kathryn tiết lộ với các fan rằng cô và Daniel sắp trở lại trong cùng một bộ phim. Được biết, bộ phim ấy sẽ được phát hành vào năm 2024. Có lẽ trên màn ảnh, các fan sẽ một lần nữa được chứng kiến KathNiel vẫn ngọt ngào bên nhau, nhưng chuyện tình thực của cả hai đã kết thúc ngay trong ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2023.