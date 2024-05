IVE gia nhập thế giới phép thuật, đối đầu với "bản sao" trong MV "Accendio"

HHT - Là bài hát chủ đề thứ 2 của album, "Accendio" được kỳ vọng sẽ là "siêu phẩm" tiếp theo trong sự nghiệp của các cô gái IVE với những âm bass ấn tượng. Không chỉ vậy, các thành viên còn bộc lộ nhiều khía cạnh của mình thông qua loạt tạo hình "nịnh mắt" cùng cốt truyện phép thuật mới lạ, đầy bí ẩn.

Tiếp nối bài hát chủ đề HEYA, IVE tiếp tục tung ra MV cho ca khúc chủ đề thứ 2 - Accendiothuộc album Ive Switch. Bài hát mở đầu với những nốt đàn thơ mộng, dần dẫn dắt người nghe bằng tiết tấu nhanh, mạnh dần của âm bass phối cùng trống, sau cùng "ghi vào đầu" khán giả bằng những câu hát điệp khúc lặp đi lặp lại.

Accendio có nghĩa là “đốt cháy” và bài hát cũng mở đầu bằng lời thú tội của các cô gái với linh mục, ngụ ý một điều gì đó nguy hiểm và nhiều rủi ro. Ca từ ẩn ý mối tương phản giữa sự quyến rũ và cảm giác thận trọng trong tình yêu, được IVE gói gọn trong một câu chuyện với kịch bản mới lạ.

MV xoay quanh cuộc đối đầu giữa IVE và chính mình ở một vũ trụ song song, mà họ là phù thủy. Khi các "bản sao" đang thực hiện một nghi lễ, Gaeul đã lẻn vào đánh cắp cây quyền trượng phép thuật, dẫn đến nguyên nhân khiến hai bên đối đầu lẫn nhau. Nhờ cây quyền trượng, IVE cũng biến thành nàng tiên phép thuật và chiến đấu với các "IVE phù thủy" để giữ được quyền năng.

Xuyên suốt gần 4 phút của MV, IVE đã khiến khản giả trầm trồ khi liên tục thay đổi các tạo hình hút mắt. Bất kể là vẻ đẹp lộng lẫy của nàng tiên khi sở hữu siêu năng lực, hay nét ma mị sắc sảo của những phù thủy, IVE đều làm fan ngây ngất với những khung ảnh "ngập tràn visual".

Đoạn điệp khúc với âm thanh bass dồn dập mở ra những câu từ đầy mâu thuẫn: "Watch me, don't touch me. Love me, don't hurt me" (Hãy cứ nhìn tôi, nhưng đừng chạm vào tôi. Hãy yêu tôi, nhưng đừng tổn thương tôi). Có thể nói, 6 thành viên được ví như những "độc dược" đầy quyến rũ song cũng nhiều bí hiểm. Dù sở hữu khao khát được yêu, các cô gái cũng tỏ ra thận trọng và dè dặt để tránh bị tổn thương bởi tình yêu của mình.

Ngay khi phát hành, Accendio đã được dự đoán sẽ là "siêu phẩm" tiếp theo trong sự nghiệp của IVE. Điều này hoàn toàn có thể khi ca khúc cũng được sản xuất bởi "phù thủy âm nhạc" Ryan S. Jhun. Anh được biết đến là người "đứng sau" loạt hit I Am, After Like (IVE), I (Taeyeon), Dumb Dumb (Red Velvet), Obsession (EXO), Step Back (GOT the beat), Baby Don't Stop (NCT U)...

Trước đó vào ngày 29/4, IVE chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với album Ive Switch, cùng MV bài hát chủ đề HEYA. Ca khúc "leo thẳng" lên Top 1 xu hướng tại nhiều quốc gia và lượt bán album đạt gần 2 triệu bản chỉ trong 24 giờ đã cho thấy tầm ảnh hưởng đáng nể của các cô gái nhà Starship.