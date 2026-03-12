Từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc còn bao nhiêu đợt không khí lạnh tăng cường?

HHTO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc có thể còn những đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, cường độ các đợt lạnh này nhìn chung không mạnh, chủ yếu gây thời tiết se lạnh, kèm mưa nhỏ, mưa phùn ở nhiều nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong giai đoạn nửa cuối tháng 3, không khí lạnh vẫn có khả năng hoạt động nhưng xu hướng giảm dần cả về cường độ và tần suất so với thời kỳ chính Đông.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 3, khu vực miền Bắc có thể đón khoảng 2-3 đợt không khí lạnh tăng cường. Các đợt này chủ yếu gây trời chuyển mát hoặc se lạnh, một số nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc trưng của thời tiết cuối mùa Đông - đầu mùa Xuân.

Do nền nhiệt chung đã tăng dần theo chu kỳ mùa, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng không còn nhiều. Ban ngày trời có thể ấm hơn, trong khi ban đêm và sáng sớm vẫn cảm nhận rõ không khí lạnh.

Dự báo nhiệt độ 10 ngày tới tại khu vực Hà Nội.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong thời kỳ này, miền Bắc bước vào giai đoạn giao mùa, nên ngoài các đợt không khí lạnh yếu, thời tiết còn chịu ảnh hưởng của khối không khí ẩm từ biển.

Vì vậy, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và tình trạng nồm ẩm, đặc biệt tại khu vực đồng bằng và ven biển. Độ ẩm trong không khí thường duy trì ở mức cao, khiến nền nhà, tường và các bề mặt dễ bị ẩm ướt.

Những hiện tượng này thường xảy ra xen kẽ với các ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Dự báo sang tháng 4, không khí lạnh vẫn có thể xuất hiện nhưng tần suất ít và cường độ yếu hơn rõ rệt. Thời tiết ở miền Bắc sẽ chuyển dần sang giai đoạn ấm nóng đầu mùa hè, với nền nhiệt tăng nhanh hơn so với tháng 3.

Trong giai đoạn chuyển mùa, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể khá lớn, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Người dân được khuyến cáo theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh trang phục và sinh hoạt phù hợp.

Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, thời điểm giao mùa từ tháng 3 sang tháng 4 thường xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá cục bộ, nhất là trong những ngày nhiệt độ tăng nhanh sau các đợt không khí lạnh yếu.

Nhìn chung, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc vẫn còn những đợt không khí lạnh tăng cường, nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn. Xu thế chủ đạo của thời tiết trong thời gian tới là ấm dần và chuyển sang giai đoạn đầu mùa nóng.