Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: Đề cử duy nhất ở lĩnh vực Hoạt động xã hội

HHTO - Trưởng bản Gen Z - Mùa A Thi là người đã cứu 21 hộ dân khỏi trận sạt lở xảy ra vào đầu tháng 8 năm ngoái. Anh là người duy nhất lọt đề cử thuộc lĩnh vực Hoạt động xã hội trong 19 đề cử lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.

Người bình thường mà phi thường

Rạng sáng 1/8/2025, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Anh Mùa A Thi đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và lập tức gọi cửa từng hộ dân để cảnh báo, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến an toàn. Sự quyết đoán của anh đã giúp người dân trong bản thoát được thảm họa khi rất nhanh sau đó, trận sạt lở xảy ra.

Khi kể lại câu chuyện, anh luôn nhắc đến sự hỗ trợ của thanh niên và bà con trong bản góp phần thực hiện nhanh chóng công tác sơ tán. Anh nhận được thư khen ngợi từ Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Nhất, nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 nhờ hành động dũng cảm.

Đây cũng là thành tựu lớn nhất đưa anh trở thành người duy nhất lọt vào đề cử thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội trong 19 đề cử lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Mùa A Thi sinh năm 1999, học hết lớp 12 rồi dừng lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Là con trai thứ hai trong gia đình có 8 anh chị em. Chị cả và em trai mất sớm sau khi lập gia đình, nên phần lớn công việc và gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh. Một người có nền tảng bình thường nhưng ý chí kiên cường giúp Mùa A Thi trở thành tấm gương phi thường.

Không ngừng cống hiến

Trưởng bản Mùa A Thi sở hữu nhiều giấy khen, bằng khen nhờ những đóng góp thiết thực cho bản làng.

Không chỉ lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, anh Mùa A Thi còn ứng cử đại biểu HĐND xã Xa Dung. Anh hiểu rõ khó khăn tại địa phương, thường giúp đỡ bà con thu hoạch mà không nhận công. Anh tìm tòi và nghĩ phương pháp giúp cải thiện đời sống của người dân trong bản.

Hơn 3 năm kể từ khi Mùa A Thi được bầu làm trưởng bản, Háng Pu Xi đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Diện tích lúa nước từ 5ha tăng lên gần 20ha, thêm 59ha sắn. Mỗi năm bình quân có 5 - 6 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 60% năm 2022 giảm còn gần 40%. Anh cũng chú trọng các hoạt động gắn kết cộng đồng, cố gắng giữ gìn bản sắc, phong tục tập quán song song với việc vận động thanh niên phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, nếp sống văn minh trong bản.