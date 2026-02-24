Câu chúc Tết viral cõi mạng của sao châu Á: Amber EQ cao, G-Dragon tinh tế

Giữa hàng trăm lời chúc từ các ngôi sao, Amber Liu (cựu thành viên f(x)) bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi màn chúc năm mới của cô nhận về hàng loạt lời khen EQ cao. Nữ idol đã chọn cách chúc theo con giáp của năm với câu "Happy Year of the Horse" (chúc mừng năm con Ngựa), cho thấy sự tinh ý của Amber khi fan của cô trải dài ở nhiều thị trường khác nhau.
Mặt khác, tại một sự kiện âm nhạc ở Dubai diễn ra đúng dịp đầu năm âm lịch, "ông hoàng K-Pop" G-Dragon cũng khiến fan châu Á thích thú khi gửi lời chúc "Happy Lunar New Year" đến khán giả. Đây là cách gọi phổ thông và chuẩn chỉnh của Tết Nguyên đán ở quốc tế.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ K-Pop khác như Stray Kids, IVE... cũng lựa chọn cách gọi quen thuộc "Seollal" (cách gọi Tết Nguyên đán trong tiếng Hàn) khi gửi lời chúc đến người hâm mộ trong nước cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới ăn Tết âm lịch.