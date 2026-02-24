Câu chúc Tết viral cõi mạng của sao châu Á: Amber EQ cao, G-Dragon tinh tế

HHTO - Tết Nguyên đán đến là mạng xã hội lại rộn ràng lời chúc của dàn nghệ sĩ khắp nơi. Nếu Amber Liu được khen "EQ cao khỏi bàn" vì màn chúc Tết vừa nhẹ nhàng vừa thông minh, thì G-Dragon cũng khiến fan chú ý khi chọn cách diễn đạt tinh tế tại một sự kiện ở Dubai.

Giữa hàng trăm lời chúc từ các ngôi sao, Amber Liu (cựu thành viên f(x)) bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi màn chúc năm mới của cô nhận về hàng loạt lời khen EQ cao. Nữ idol đã chọn cách chúc theo con giáp của năm với câu "Happy Year of the Horse" (chúc mừng năm con Ngựa), cho thấy sự tinh ý của Amber khi fan của cô trải dài ở nhiều thị trường khác nhau.

Mặc dù hiện đang hoạt động sôi nổi tại thị trường Trung Quốc, Amber được cho là đã có một lựa chọn thông minh.

Mặt khác, tại một sự kiện âm nhạc ở Dubai diễn ra đúng dịp đầu năm âm lịch, "ông hoàng K-Pop" G-Dragon cũng khiến fan châu Á thích thú khi gửi lời chúc "Happy Lunar New Year" đến khán giả. Đây là cách gọi phổ thông và chuẩn chỉnh của Tết Nguyên đán ở quốc tế.

G-Dragon xuất hiện với vai trò nghệ sĩ chính tại Krazy Super Concert, sự kiện âm nhạc quy tụ hơn 20.000 khán giả diễn ra ở Dubai. Lời chúc của nam nghệ sĩ được nhiều khán giả đánh giá là tinh tế và phù hợp với không khí sự kiện.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ K-Pop khác như Stray Kids, IVE... cũng lựa chọn cách gọi quen thuộc "Seollal" (cách gọi Tết Nguyên đán trong tiếng Hàn) khi gửi lời chúc đến người hâm mộ trong nước cũng như ở các quốc gia khác trên thế giới ăn Tết âm lịch.