Câu hỏi nhiều người thắc mắc: Làm căn cước công dân gắn chip mất tối đa bao nhiêu ngày?

HHT - Làm Căn cước công dân gắn chip mất tối đa bao nhiêu ngày? Tại sao làm Căn cước đã lâu nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được? Đây là một số câu hỏi nhiều người thắc mắc liên quan đến việc làm Căn cước công dân gắn chip.

Thời gian làm Căn cước công dân là bao nhiêu ngày?

Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về thời gian cấp Căn cước công dân như sau:

1. Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

a) Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân;

b) Đối với hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thì trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân;

c) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, thời hạn tối đa để người dân được cấp Căn cước công dân gắn chip theo quy định là 8 ngày làm việc.

Tại sao làm Căn cước công dân đã lâu nhưng vẫn chưa được nhận?

Trong giai đoạn đầu thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an đối mặt với số lượng hồ sơ cấp Căn cước mới khổng lồ, vì thế việc xử lý hồ sơ cũng bị quá tải.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu chip để làm Căn cước công dân từ nước ngoài nên tiến độ sản xuất thẻ Căn cước công dân có thể sẽ bị gián đoạn, chậm trễ.

Linh Lê