Hà Nội giảm nhiệt do không khí lạnh về miền Bắc, dự báo có mưa vào thời điểm nào?

HHT - Một đợt không khí lạnh nhẹ sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ toàn miền giảm. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa ở những đâu, vào thời điểm nào và nhiệt độ sẽ giảm bao nhiêu độ C?

Như đã dự báo trong các bản tin trước, một đợt không khí lạnh yếu đang di chuyển từ phía Bắc theo hướng Nam.

Từ khoảng sáng đến trưa mai, 23/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ nước ta như Lạng Sơn, Cao Bằng. Nhiệt độ ở những tỉnh thành này sẽ giảm 3 - 4oC, xuống mức 29 - 30oC vào đầu giờ chiều, trời dịu mát hơn hẳn.

Nhưng gió Đông Bắc ở thời điểm này rất nhẹ, có thể chỉ ở cấp 1 - 2 (3 - 8 km/h) nên phải đến tối mai hoặc sáng thứ Tư, 24/4, gió mới bắt đầu về đến thủ đô Hà Nội, mà cũng ảnh hưởng không nhiều. Buổi trưa và chiều mai, nhiệt độ ở Hà Nội vẫn tương đối cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khoảng 40oC, rất nóng.

Đến thứ Tư, thời tiết Hà Nội mới đỡ nóng do có ảnh hưởng của gió Đông Bắc, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 4oC. Như vậy, nhiệt độ Hà Nội đầu giờ chiều thứ Tư vẫn là khoảng 35 - 37oC, không thấp nhưng cũng không đến nỗi nóng bức gay gắt.

Gió Đông Bắc ở thời điểm này vẫn mang theo hơi ẩm chứ không hanh khô, dự báo có thể gây mưa ở Đông Bắc Bắc Bộ vào trưa mai rồi mở rộng ra một số nơi khác như Việt Trì, Hòa Bình. Đêm thứ Ba và sáng thứ Tư là thời điểm ở Hà Nội có mưa nhưng lượng mưa ít, không đến 1 mm/h, chỉ một vài khu vực có thể có mưa to.

Cùng thời điểm, một số tỉnh thành như Sơn La, Yên Bái có thể có mưa to hơn.

Không khí lạnh tan đi ngay trong ngày thứ Tư. Sang thứ Năm, miền Bắc bước vào một đợt nắng nóng mới, có thể dài ngày.