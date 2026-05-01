Lê Tam Triều Dâng và hành trình đi qua "thủy triều" của chính mình

HHTO - Nổi tiếng từ khi còn rất sớm, Lê Tam Triều Dâng không đi theo một đường thẳng. Như cách nữ diễn viên tự ví mình - “thủy triều” - hành trình ấy có lúc dâng lên rồi lại lùi xuống, trước khi thực sự tìm được sự ổn định từ bên trong.

Tam Triều Dâng (hay Lê Tam Triều Dâng) được biết đến lần đầu tiên với vai Cà Ri trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé và sau đó duy trì hoạt động qua nhiều dự án truyền hình. Dù vậy, hành trình của nữ diễn viên trẻ không hoàn toàn suôn sẻ, thay vào đó là những khoảng lặng và biến động gây gián đoạn. Chính những trải nghiệm này, theo thời gian, lại góp phần định hình cách Tam Triều Dâng lựa chọn và gắn bó với diễn xuất: Chủ động hơn, dũng cảm hơn và chọn lọc hơn.

Tạm dừng để trưởng thành, trở lại để tỏa sáng

Từng có một khởi đầu thuận lợi, Triều Dâng gây chú ý khi quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Cùng lúc đó, tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những biến cố, "va đập" xoay quanh cuộc sống cá nhân khi chỉ mới 15 tuổi. Đến năm 2019, cái tên Tam Triều Dâng mới hội ngộ khán giả qua bộ phim Nước Mắt Loài Cỏ Dại. Nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo xinh đẹp và trưởng thành, bắt đầu một hành trình thoát khỏi "cái bóng" sao nhí để tạo nên ánh sáng cho chính mình.

Các dự án Hoa Vương, Tiểu Tam Không Có Lỗi?, Tham Vọng Giàu Sang lần lượt xuất hiện, "làm dày" hơn "hồ sơ diễn xuất" của nữ diễn viên sinh năm 1998. Không còn là "cô bé Cà Ri" ngày nào, Lê Tam Triều Dâng liên tục mở rộng biên độ diễn xuất trong nhiều dạng vai - từ những nhân vật trẻ trung, gần gũi đến các tuyến vai có nội tâm phức tạp hơn. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn giới chuyên môn bởi khả năng "diễn như không diễn", cách xử lý cảm xúc nhân vật tinh tế và "chạm" được trái tim người xem.

Trải lòng về quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật khi đang trên đà phát triển, Lê Tam Triều Dâng thừa nhận đó là một bước lùi cần thiết để tìm thấy bản thể ổn định hơn của hiện tại.

“Mỗi quyết định của tôi thường bắt nguồn từ những dòng cảm xúc và sự nhận định về tình hình thực tế diễn ra xung quanh. Nếu lúc đó tôi cứ tiếp tục mà không dừng lại, có lẽ tôi đã có thêm những sản phẩm khác, những thành công khác. Thế nhưng, tôi luôn nghĩ rằng: Nếu không quyết định ngừng lại thời điểm đó, có lẽ những giá trị quý giá đã không thể đồng hành cùng tôi đến bây giờ. Chính quãng nghỉ ấy đã mang đến một Lê Tam Triều Dâng của hiện tại - bình tĩnh hơn và có sự ổn định nhiều hơn ở bên trong.”

Vượt qua "thủy triều" của chính mình

Nếu giai đoạn trước là quãng nghỉ để chiêm nghiệm thì hiện tại chính là thời điểm Lê Tam Triều Dâng "bung sức" mạnh mẽ. Sự bùng nổ của nữ diễn viên bắt đầu khi đảm nhận vai chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Sự ăn ý cùng bạn diễn Võ Điền Gia Huy không chỉ giúp bộ phim "gây bão" mạng xã hội, mà còn khẳng định một phong cách diễn xuất rất riêng của Triều Dâng: Tự nhiên, tinh tế và đầy năng lượng.

Không dừng lại ở màn ảnh nhỏ, Tam Triều Dâng lấn sân sang mảng điện ảnh với hai dự án liên tiếp là Bẫy Tiền và Trùm Sò. Từ một Thanh Tâm đầy gai góc, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu trong dự án tâm lý nặng đô Bẫy Tiền, nữ diễn viên nhanh chóng lập tức "biến hình 180 độ" thành Cua Dữ nhí nhảnh, lầy lội trong bộ phim hài Trùm Sò. Với 2 sắc thái hoàn toàn đối lập, Tam Triều Dâng đã cho thấy những nỗ lực trong việc đa dạng hóa hình ảnh, từng bước khẳng định sự nghiêm túc và bền bỉ với nghề.

Tam Triều Dâng chia sẻ về sự may mắn khi được gặp gỡ khán giả qua nhiều "giao diện" khác nhau trên màn ảnh rộng.

Đứng trước sức nóng từ sự trở lại lần này, thay vì vội vàng tận dụng hào quang, nữ diễn viên chọn cách giữ nhịp tỉnh táo để cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm làm nghề. "Hiện tại, tôi không áp lực việc duy trì sức nóng mà muốn tập trung để xứng đáng với sự yêu thương của khán giả. Trước đây, năng lượng của tôi như thủy triều, dâng lên rồi lại hạ xuống, đôi khi để cảm xúc chi phối quá nhiều khiến mình bị 'lặn' đi."

Sự thay đổi này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ tư duy đề cao giá trị của sự đồng hành. Với Triều Dâng, nghệ thuật ở tuổi trưởng thành không còn là sân chơi "đơn thân độc mã": “Đến thời điểm này, Dâng hiểu rằng mình không làm việc chỉ cho bản thân, mà còn vì những đồng đội bên cạnh".

Bước qua những "va đập" tuổi trẻ để tìm thấy bản thể bình tĩnh hơn của hiện tại, Lê Tam Triều Dâng đang viết tiếp chương mới trong sự nghiệp với một tâm thế mới. Không choáng ngợp trước hào quang, cũng không ưu tư trước những khoảng lặng, nữ diễn viên cứ thế bền bỉ và tự tại như dòng thủy triều, nhưng là một dòng chảy đã biết cách kiểm soát để dâng lên đúng lúc và rực rỡ nhất.