Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng: Bảo Anh rời chương trình như lời đồn, Yến Trang bất ngờ bị loại

HHT - "The Marvels" (Biệt Đội Marvel) không nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả sau 2 thất bại của Marvel Studios mang tên "Thor: Love and Thunder" và "Ant-Man: Quantumania". Tuy nhiên, phim vẫn có nhiều điểm sáng nhỉnh hơn so với hai người tiền nhiệm.