"Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng": Diệu Nhi hát bài do Anh Tú chọn, Giang Hồng Ngọc "bắn note" cao

Màn trình diễn vừa rap, vừa hát ca khúc "Chìm Sâu" của Diệu Nhi tại "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" tập 2 đang được netizen bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Diệu Nhi chiếm trọn "spolight"

Mở đầu tập 2, "chị đẹp" Trang Pháp thể hiện bản mashup hai ca khúc tự sáng tác là Down For Bad For Love và Chỉ Là. Ở phần trình diễn cá nhân, Giang Hồng Ngọc khoe giọng hát nội lực và màu giọng đẹp với Sợ của Châu Đăng Khoa. Trong khi đó, MLee "cân" cả hát, rap và vũ đạo trong ca khúc Cá Cắn Câu do nhóm DTAP sáng tác.

Gây bất ngờ và để lại nhiều ấn tượng nhất tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là tiết mục của Diệu Nhi. Nữ diễn viên trình diễn ca khúc do... ông xã Anh Tú "cố vấn". Với hit Chìm Sâu từng gây "bão" mạng xã hội thời gian dài, Diệu Nhi khiến dân tình thích thú khi vừa hát vừa thể hiện khả năng "bắn" rap. Mặc dù giọng hát được nhận định là hơi "ngang", tuy nhiên sự nghiêm túc cùng khả năng làm chủ sân khấu vẫn giúp Diệu Nhi ghi điểm đối với khán giả.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến đã hỗ trợ Diệu Nhi luyện giọng, chỉ cô cách hát để truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua ca từ. Phần trình diễn còn có sự xuất hiện của hai "cameo": lời rap do Lăng LD chắp bút, giọng nam hát đầu bài là của Wrens Evan. Trước khi lên sân khấu, Diệu Nhi còn "thẳng thắn" tuyên bố không bầu chọn cho bất kỳ chị đẹp nào vì bản thân cô khao khát quyền trưởng nhóm.

Diva Hồng Nhung dẫn đầu

Đứng trên sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Hoàng Oanh không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp khi thể hiện giọng hát. Cô chọn trình diễn ca khúc Khi Con Là Mẹ của nhạc sĩ Khắc Hưng và nhận về nhiều lời khen bởi lối thể hiện truyền cảm.

Diva Hồng Nhung chọn ca khúc Fly Me To The Moon và khoe trọn chất giọng khỏe khoắn cùng màu giọng đặc trưng. Nhận định về tiết mục này, Trần Thành Trung chia sẻ: "Chị vẫn năng lượng như ngày nào, vẫn chịu khó làm mới bản thân khi cover những bài hát của giới trẻ mà không ngại bị so sánh".

Trong tập 2, có hai chị đẹp cùng nhận 88 điểm là Hồng Nhung và Trang Pháp. Về "nhì" là Giang Hồng Ngọc (85 điểm), sau đó là Tú Vi (83 điểm), Lynk Lee (81 điểm), Thái Trinh (81 điểm), MLee (80 điểm), Diệu Nhi (78 điểm) và Hoàng Oanh (76 điểm).