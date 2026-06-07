Chi Pu ngồi thiền trong ca khúc mở đường album được đầu tư nhất sự nghiệp

Ngay trong đêm phát hành sản phẩm, Chi Pu có màn “đánh úp” đầy bất ngờ khi mang tới livestage đầu tiên của MIRROR tại đại nhạc hội OSUNFEST. Hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc là những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn bản phối cùng phần vũ đạo của ca khúc.

Với sự trở lại lần này, Chi Pu hướng đến hình ảnh trưởng thành và có chiều sâu hơn. Câu hát mở đầu "Mirror mirror on the wall/ Who’s the fairest of them all?" đặt ra những câu hỏi về bản ngã và giá trị của chính mình. Những câu hát như "Mỹ từ nào xứng đáng hợp với em? Sắc đẹp này độc quyền" không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của Chi Pu.

Lấy cảm hứng từ hành trình đối diện với bản thân, MIRROR khắc họa cuộc đối thoại giữa hiện tại và những ký ức trong quá khứ. Thông qua hình tượng thiền định, nhân vật chính bước vào thế giới nội tâm để nhìn lại những trải nghiệm đã góp phần tạo nên con người mình hôm nay. Thay vì đi tìm một đáp án tuyệt đối cho việc thấu hiểu bản thân, MIRROR lựa chọn góc nhìn cởi mở hơn: Chấp nhận mọi niềm vui, mất mát và những biến cố đã qua như những mảnh ghép của quá trình trưởng thành.

Tác phẩm là sự kết hợp sáng tạo giữa ca, nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên ở khâu sáng tác và producer 2Pillz trong vai trò phối khí. Thuộc thể loại Dance-Pop kết hợp với EDM, bài hát khai thác quá trình trưởng thành tất yếu, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ ý thức rõ giá trị và sức hút của mình.

Toàn bộ những thước phim trong MV MIRROR được ghi hình tại Trung Quốc, tận dụng triệt để các bối cảnh mang tính biểu tượng cao. Đội ngũ sáng tạo đã thiết lập một thế giới thị giác mang tính ẩn dụ để tái hiện những ngóc ngách tâm lý.

Chia sẻ về ca khúc, Chi Pu cho biết: “Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất, mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người Chi hiện tại. Hiểu rõ bản thân là cách Chi trò chuyện với chính mình qua MIRROR và cả album lần này”.

Là mảnh ghép mở đầu cho dự án album quy mô nhất sự nghiệp, MIRROR cho thấy tham vọng của Chi Pu trong việc xây dựng một hành trình âm nhạc có tính kết nối và chiều sâu. Đây cũng là dấu mốc cho giai đoạn hoạt động mới, nơi nữ ca sĩ hướng đến những giá trị nghệ thuật chỉn chu và mang đậm bản sắc riêng.