Nghệ sĩ Lê Giang không chấp nhận lời xin lỗi, Antiantiart và M-TP Talent lên tiếng

HHTO - Tranh cãi xoay quanh MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục leo thang khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang đăng tải tâm thư, cho biết không chấp nhận lời xin lỗi từ ê-kíp sản xuất. Tối cùng ngày, Antiantiart phát đi thông cáo chính thức mới, nhận trách nhiệm giải quyết vụ việc và khẳng định đang làm việc trực tiếp với các bên liên quan. Đến sáng 6/6, M-TP Talent cũng đưa ra phản hồi.

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, vụ việc liên quan đến MV Come My Way vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tranh cãi bắt nguồn từ những phản ánh của nghệ sĩ thị giác Lê Giang về việc một bối cảnh xuất hiện ở đoạn cuối MV có điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land, 2017) do cô thực hiện.

Sau khi thông tin lan rộng, Microwave Soups - đơn vị phụ trách chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV đã công khai xin lỗi, thừa nhận có tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ Tàn Chỉ trong quá trình phát triển thiết kế nhưng chưa xin phép hoặc trao đổi trước với tác giả.

Tuy nhiên, sáng 5/6, nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, cho biết cô không chấp nhận cách xử lý hiện tại của ê-kíp. Trong bài đăng, Lê Giang cho biết cô đã trải qua "cú sốc lớn" khi phát hiện tác phẩm tâm huyết của mình xuất hiện trong MV mà không hề được liên hệ hay xin phép trước. Theo nữ nghệ sĩ, sau khi sự việc xảy ra, cô chủ động gửi yêu cầu giải trình tới đơn vị sản xuất với mong muốn các bên cùng ngồi lại giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Lê Giang bất ngờ đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, cho biết cô không chấp nhận cách xử lý hiện tại của ê-kíp.

Điều khiến Lê Giang không đồng tình là sự khác biệt giữa nội dung trao đổi trực tiếp và các phát ngôn công khai sau đó. Nữ nghệ sĩ cho rằng trong quá trình làm việc, ê-kíp đã thừa nhận việc sử dụng và bóc tách các chi tiết tạo hình từ tác phẩm Tàn Chỉ để đưa vào file thiết kế 3D rồi thi công thành bối cảnh thực tế. Tuy nhiên, trong thông cáo gửi công chúng, sự việc lại được diễn giải theo hướng "tham khảo".

Nghệ sĩ Lê Giang không đồng tình khi sự việc lại được diễn giải theo hướng "tham khảo".

Lê Giang nhận định đây là cách giải thích không phản ánh đúng bản chất của vấn đề. Cô cũng nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại, chủ sở hữu của bản MV vẫn chưa có động thái chịu trách nhiệm cụ thể liên quan đến quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết với MV.

Tối 5/6, Antiantiart - đơn vị sản xuất và điều phối dự án đã phát đi một thông cáo chính thức mới. Trong văn bản này, Antiantiart khẳng định là đơn vị trực tiếp phụ trách sản xuất MV và chịu trách nhiệm đối với quá trình thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo liên quan đến dự án. Công ty cho biết đang chủ động rà soát toàn bộ quy trình, phối hợp với Microwave Soups để xác minh các dữ liệu kỹ thuật và pháp lý nhằm làm rõ vụ việc.

Antiantiart - đơn vị sản xuất và điều phối dự án đã phát đi một thông cáo chính thức mới.

Antiantiart cũng cho biết đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang qua email và điện thoại từ ngày 2/6, đồng thời đề xuất gặp mặt trực tiếp để trao đổi những vấn đề còn tồn tại và tìm kiếm hướng giải quyết phù hợp. Đáng chú ý, đơn vị này nhấn mạnh Công ty cổ phần M-TP Talent là bên sử dụng dịch vụ sản xuất, còn các quyết định chuyên môn liên quan đến thiết kế và triển khai mỹ thuật thuộc phạm vi thực hiện của đơn vị sản xuất. Antiantiart đồng thời gửi lời xin lỗi tới M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ sự việc.

Đến sáng 6/6, M-TP Talent cũng đưa ra phản hồi. Theo đó, M-TP Talent ghi nhận những nỗ lực giải quyết của Antiantiart, đồng thời đang theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc.