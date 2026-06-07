ATVNCG 2026: Jun Phạm - Đinh Mạnh Ninh trở thành "cặp bài trùng" được mong đợi

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 chính thức lên sóng từ ngày 27/6 với đội hình 34 Anh tài đa màu sắc. Bên cạnh những cái tên được chú ý vì chuyên môn hay "mảng miếng", khán giả còn đặc biệt mong chờ những màn tương tác ăn ý giữa các nghệ sĩ. Trong đó, bộ đôi đồng niên Jun Phạm - Đinh Mạnh Ninh đang là một trong những duo được Gai Con nhắc đến nhiều nhất trước thềm chương trình phát sóng.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú nằm ở sự trùng hợp khi Jun Phạm sinh ngày 24/7/1989, còn Đinh Mạnh Ninh sinh ngày 25/7/1989, chỉ cách nhau đúng một ngày tuổi. Không ít người còn bất ngờ khi biết Jun Phạm và Đinh Mạnh Ninh bằng tuổi nhau, bởi giọng ca Mùa Yêu Đầu thường xuyên bị nhầm là thuộc thế hệ đầu 8X do hình ảnh điềm đạm, trưởng thành.

Tương tác của bộ đôi "Ninh Thuận" được nhiều Gai Con yêu mến. Ảnh: @emilyypinkyy

Trước khi chương trình lên sóng, cả hai đã nhiều lần bị khán giả "soi" ra những màn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Trong một livestream gần đây, khi chia sẻ cảm nhận về các Anh tài khác, Đinh Mạnh Ninh cho biết Jun Phạm là người gây ấn tượng mạnh với mình bởi năng lượng "ngôi sao" ngay từ lúc bước vào. Điều này càng khiến khán giả tò mò về khả năng cả hai sẽ trở thành một "cặp bài trùng" thú vị khi bước vào các Công diễn.

Sự mong chờ này cũng đến từ việc Jun Phạm và Đinh Mạnh Ninh sở hữu hai màu sắc gần như đối lập nhưng lại có khả năng bổ trợ cho nhau. Nếu Jun Phạm nổi bật với năng lượng sân khấu linh hoạt, khả năng biến hóa và tư duy dàn dựng tiết mục, thì Đinh Mạnh Ninh lại mang chất nghệ sĩ điềm tĩnh, thiên về vocal và chiều sâu cảm xúc.

Jun Phạm mong muốn được kết hợp với người bạn đồng niên trong những ca khúc ballad. Nguồn: Men's FOLIO Vietnam.

Ở mùa đầu tiên của ATVNCG, Jun Phạm là một trong những Anh tài nổi bật nhất. Anh liên tục tạo dấu ấn qua những màn trình diễn có tính kể chuyện, khả năng nhập vai cùng tinh thần "lăn xả" ở mọi concept. Nam nghệ sĩ giành giải thưởng cá nhân "Anh tài biến hóa - X-Icon", đồng thời trở thành thành viên của Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Trong suốt hành trình "vượt chông gai", "chú Sáu" cũng thường xuyên nằm trong nhóm có điểm hỏa lực cao nhất nhờ lượng bình chọn lớn từ khán giả. Sau hiệu ứng bùng nổ của ATVNCG 2024, anh tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ và là một trong số ít Anh tài quay trở lại đồng hành cùng khóa 2026.

Khán giả tò mò liệu Jun Phạm sẽ mang tới những gì trong lần trở lại này. Ảnh: ATVNCG.

Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh được xem là một trong những giọng ca nội lực của V-Pop. Anh hoạt động song song với vai trò ca sĩ solo và thành viên nhóm M4U, sở hữu nhiều bản hit gắn với thế hệ khán giả 9X - đầu 2000. Dù đã có vị trí nhất định trong nghề, Đinh Mạnh Ninh vẫn không ngừng làm mới bản thân.

Cuối năm 2025, anh gây chú ý khi thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để tiếp tục trau dồi chuyên môn. Gần đây, nam ca sĩ xác nhận tham gia ATVNCG như một cách bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn.