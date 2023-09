Chỉ với hành động này, Taylor Swift xóa tan tin đồn "cạch mặt" đàn em Olivia Rodrigo

HHT - Nhiều tin đồn không hay về mối quan hệ giữa Taylor Swift và Olivia Rodrigo đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, chỉ với một hành động này tại VMAs 2023, Taylor Swift đã xóa tan mọi tin đồn bất hòa với đàn em.

Vào sáng ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV VMAs 2023 đã được diễn ra tại New York, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu giới giải trí như Taylor Swift, Nicki Minaj, Doja Cat, Shakira... Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, khán giả còn không quên để tâm đến những màn tương tác giữa các "đôi bạn thân" như Nicki Minaj và Cardi B, Selena Gomez và Rema...

Đặc biệt, đây cũng là sự kiện đầu tiên mà Taylor Swift và Olivia Rodrigo xuất hiện chung sau loạt tin đồn rạn nứt tình chị em trên mạng xã hội. Cụ thể, nhiều khán giả cho rằng Olivia và Taylor đã không còn thân thiết như trước vì cả hai ít nhắc đến nhau, không còn công khai ủng hộ sản phẩm của đối phương, thậm chí Olivia còn bị nghi "đá xéo" đàn chị trong ca khúc mới phát hành. Tuy nhiên, một hành động nhỏ của Taylor Swift tại lễ trao giải VMAs 2023 đã nhanh chóng xóa tan những tin đồn này.

Olivia Rodrigo được chọn là một trong những nghệ sĩ trình diễn đầu tiên tại lễ trao giải VMAs năm nay. Sau khi BTC thông báo tên của Olivia, Taylor Swift đã không ngần ngại vỗ tay và hò reo để ủng hộ cho cô. Hành động này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự khôn khéo của Taylor, khi cô chỉ cần ủng hộ Olivia thay vì phải lên tiếng phủ nhận các tin đồn thất thiệt.

Trước đó, khi được hỏi về tin đồn rạn nứt tình cảm với Taylor Swift, Olivia đã phủ nhận trên tạp chí Rolling Stone. “Tôi không xích mích với ai cả, tôi vẫn rất bình thường, chỉ là khép mình, ít giao du với mọi người thôi. Trên mạng xã hội có tràn lan những kiểu giả thuyết như thế, tôi thì chỉ để tâm đến mấy giả thuyết về người ngoài hành tinh thôi.” - Olivia bộc bạch.

Olivia Rodrigo từng bày tỏ sự quý mến của cô đối với Taylor Swift, xem Taylor như một thần tượng từ khi Olivia còn nhỏ. Chủ nhân của ca khúc Shake It Off cũng công khai ủng hộ Olivia khi bình luận "I say that's my baby and I'm proud" (tạm dịch: Đây là cục cưng của tôi đó, tôi tự hào lắm) dưới một bài viết trên Instagram của Olivia vào năm 2020.